9 липня на Волині: гортаючи календар

9 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні відзначає день народження директор фірми «Візор» Степан Чухрій.

Вітаємо його зі святом, бажаємо міцного здоров’я, миру і радості від життя.

Сьогоднішнім іменинникам – чоловікам, які носять імена Денис, Іван, Тихон та Давид, – зичимо успіхів і безмежної удачі.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
Не можна топтати суницю
Не варто кричати і ображати домашніх тварин
Не можна необережно поводитися з вогнем
Не варто допускати негативні думки

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Україна, Волинь, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дорога в пекло. Перукарка, родом з Донбасу, возить автомобілі на фронт. ФОТО
Мами ковельських оборонців «Азовсталі» волонтерять, чекаючи синів з полону
«Усі, кого я врятував, – мої похресники»: історія бізнесмена з Київщини, який евакуйовує людей
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
9 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Добрі новини від ВолиньPost за 8 липня
08 липень, 23:35
На Волині водійка переплутала педалі та наїхала на перехожих, – ЗМІ
08 липень, 22:57
Скільки Луцьк витратив на квіти, які висаджують на вулицях міста. ВІДЕО
08 липень, 22:14
На Херсонщині ЗСУ знищили два командні пункти росіян
08 липень, 21:35
Схожі новини
Завтра у Луцьку прощатимуться із загиблим Героєм Артемом Асматовим Завтра у Луцьку прощатимуться із загиблим Героєм Артемом Асматовим
15 червень, 12:15
Завтра у Луцьку прощатимуться із загиблим Героєм Маркіяном Нагорнюком Завтра у Луцьку прощатимуться із загиблим Героєм Маркіяном Нагорнюком
02 червень, 10:56
Перемоги у спорті та на фронті: добрі новини від ВолиньPost за 15 травня Перемоги у спорті та на фронті: добрі новини від ВолиньPost за 15 травня
15 травень, 23:31
У Луцьку відновлять автофіксацію порушень ПДР, повідомили адресу У Луцьку відновлять автофіксацію порушень ПДР, повідомили адресу
15 травень, 17:36
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
9 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Добрі новини від ВолиньPost за 8 липня
08 липень, 23:35
 0
На Волині водійка переплутала педалі та наїхала на перехожих, – ЗМІ
08 липень, 22:57
 0
Скільки Луцьк витратив на квіти, які висаджують на вулицях міста. ВІДЕО
08 липень, 22:14
 0
На Херсонщині ЗСУ знищили два командні пункти росіян
08 липень, 21:35
 0
Медіа
відео
1/8