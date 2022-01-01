Волинська громада отримала пожежне обладнання та спорядження для рятувальників

Волинська громада отримала пожежне обладнання та спорядження для рятувальників
Завдяки проєкту USAID «Підвищення ефективності роботи та підзвітності органів місцевого самоврядування» («ГОВЕРЛА») Рожищенська громада отримала обладнання для забезпечення оперативного та належного реагування на надзвичайні ситуації.

Зокрема, для КП «Дільниця благоустрою, ПЖКГ, МПО сіл Переспа та Навіз передали мотопомпи пожежні та пожежні ліхтарі, - йдеться на сайті Рожищенської міської ради

Крім того, Рожищенська громада отримала мобільні WI-FI роутери, ІТ-обладнання, універсальні мобільні батареї, електричні чайники, папір, а також 10 комплектів захисних костюмів для пожежників.

Міський голова Вячеслав Поліщук висловив вдячність Проєкту USAID «ГОВЕРЛА» за підтримку в цей нелегкий час та зазначив, що пожежне спорядження буде передане для МПО громади та використане для покращення надання послуг ВПО та жителям громади.

Волинська громада отримала пожежне обладнання та спорядження для рятувальників
Волинська громада отримала пожежне обладнання та спорядження для рятувальників
Волинська громада отримала пожежне обладнання та спорядження для рятувальників
Волинська громада отримала пожежне обладнання та спорядження для рятувальників
Волинська громада отримала пожежне обладнання та спорядження для рятувальників

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Теги: Волинь, Рожище, проєкт, пожежник
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