У Луцьку продовжують роботу центри арт-терапії

У Луцьку продовжують роботу центри арт-терапії
Продовжують роботу Центри арт-терапії, які з початку воєнних дій на території Луцької країни - створені на базі закладів культури міської територіальної громади. Мистецькі локації діють у музичних школах, бібліотеках та клубних закладах не лише Луцька, а й сільських населених пунктів громади.

Про це повідомляють у пресслужбі Луцькради.

Загалом у Центрах арт-терапії організували більше 2500 заходів, до участі в яких залучено близько 30000 місцевих мешканців та родин, які знайшли у нашій громаді прихисток від війни.

В процесі роботи Центрів започатковано низку творчих проєктів, серед яких:

- «Діти слухають казки», «Луцький Янгол для солдата», «Писанка для солдата», «Театральна майстерня», «Творча лабораторія», «Ігровий простір», (Палац культури м.Луцька, Будинок культури мікрорайону Вересневе, культурно-мистецький центр «Красне»);

- «Готуємось до Перемоги», «Арт-гостина», «Веселі руханки», «Дивограй», «Арт-майстерня» (Центр культури «Княгининок» та сільські клубні заклади);

- «Бібліотерапія», «Живі читання», «Арт-простір «Веселка», «ФотоКурсик», «Мій перший мультфільм», «Фінансова школа для дітей», «Творча галявина» (бібліотечні заклади),

- «Art-hub», «Перкусійний релакс», «Бери і грай», «Співаємо про мрію», «Образотворча майстерня» (Луцька музична школа №1 імені Фридерика Шопена);

- «Кольорове майбутнє», «Духова музика об’єднує!», «Срібний дзвін бандури», «Як речі звичайні стали музичні», «Калинова сопілка» (Княгининівська школа мистецтв);

- «Гончар-паті», «Козак-паті», рекреаційно-патріотичне таборування (музей історії сільського господарства Волині-скансен, спортивний клуб козацького бойового мистецтва «Герць»);

- «Дерево життя», «Інтуїтивне малярство», «Янгол за плечима», «Казкове місто», «Янгол-охоронець» (Луцька художня школа).

За участі юних художників з Києва, Харкова, Сум, Чернігівської та Донецької областей реалізовано виставкові проєкти «Писанковий дивосвіт», «Світ без війни», «Повернення додому».
У Луцьку продовжують роботу центри арт-терапії

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Теги: арт-терапія, Луцьк
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