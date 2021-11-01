Волинського тренера, якого підозрюють в розбещенні спортсменок, взяли під варту

Волинського тренера, якого підозрюють в розбещенні спортсменок, взяли під варту
Очільника волинської волейбольної жіночої команди та екскерівника обласної дитячо-юнацької спортивної школи 72-річного Богуслава Галицького, якому оголосили підозру у розбещенні неповнолітніх підопічних, взяли під варту на 30 діб без права внесення застави.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Суд відбувся сьогодні, 8 липня.

Нагадаємо, слідство встановило, що фігурант впродовж тривалого часу вчиняв кримінальні правопорушення проти статевої свободи та недоторканності своїх вихованок. Використовуючи авторитет та вплив, він принижував і залякував дівчат, змушував їх оголюватись та вчиняти непристойні дії. Розпусні дії сексуального характеру проти волі неповнолітніх влаштовував і в приміщенні тренувального закладу у Луцьку.

Під час санкціонованого обшуку слідчі вилучили в його кабінеті предмети, що свідчать про ці дії. Усе вилучено і направлено на дослідження. Наразі відомо про п’ятьох потерпілих, які на момент вчинення вказаних злочинів не досягнули повноліття: вони написали до поліції відповідні заяви.

За скоєне порушнику загрожує до 12 років позбавлення волі.

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Теги: тренер, розбещування, суд, зґвалтування, Волинь
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