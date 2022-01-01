Які документи не треба завантажувати у кабінет вступника-2022





Про це нововведення



Попередні роки рейтингові списки на вступ формувались завдяки середньому балу атестата. Проте цьогоріч від такої практики вирішили відмовитись.



У кабінеті вступника потрібно:



- вказати контактний номер телефону;

- завантажити фото 3х4 (не селфі, адже фото використовуватимуть для - замовлення студентського квитка).



В окремих випадках треба :



- додати сертифікат НМТ (якщо не вказували його дані під час реєстрації);

- сертифікати ЗНО минулих років (за потреби);

- довідку про реєстрацію в селі (для вступників до закладів фахової передвищої освіти).



У Міносвіти наголошують, що цьогоріч сільський коефіцієнт не використовується під час подання заяв на освітні ступені "Молодший бакалавр", "Бакалавр" і "Магістр".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В електронному кабінеті вступника не потрібно завантажувати додаток до документа про освіту.Про це нововведення нагадали у Міністерстві освіти та науки.Попередні роки рейтингові списки на вступ формувались завдяки середньому балу атестата. Проте цьогоріч від такої практики вирішили відмовитись.У кабінеті вступника потрібно:- вказати контактний номер телефону;- завантажити фото 3х4 (не селфі, адже фото використовуватимуть для - замовлення студентського квитка).В окремих випадках треба :- додати сертифікат НМТ (якщо не вказували його дані під час реєстрації);- сертифікати ЗНО минулих років (за потреби);- довідку про реєстрацію в селі (для вступників до закладів фахової передвищої освіти).У Міносвіти наголошують, що цьогоріч сільський коефіцієнт не використовується під час подання заяв на освітні ступені "Молодший бакалавр", "Бакалавр" і "Магістр".

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