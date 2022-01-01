Які документи не треба завантажувати у кабінет вступника-2022
Сьогодні, 19:20
В електронному кабінеті вступника не потрібно завантажувати додаток до документа про освіту.
Про це нововведення нагадали у Міністерстві освіти та науки.
Попередні роки рейтингові списки на вступ формувались завдяки середньому балу атестата. Проте цьогоріч від такої практики вирішили відмовитись.
У кабінеті вступника потрібно:
- вказати контактний номер телефону;
- завантажити фото 3х4 (не селфі, адже фото використовуватимуть для - замовлення студентського квитка).
В окремих випадках треба :
- додати сертифікат НМТ (якщо не вказували його дані під час реєстрації);
- сертифікати ЗНО минулих років (за потреби);
- довідку про реєстрацію в селі (для вступників до закладів фахової передвищої освіти).
У Міносвіти наголошують, що цьогоріч сільський коефіцієнт не використовується під час подання заяв на освітні ступені "Молодший бакалавр", "Бакалавр" і "Магістр".
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Про це нововведення нагадали у Міністерстві освіти та науки.
Попередні роки рейтингові списки на вступ формувались завдяки середньому балу атестата. Проте цьогоріч від такої практики вирішили відмовитись.
У кабінеті вступника потрібно:
- вказати контактний номер телефону;
- завантажити фото 3х4 (не селфі, адже фото використовуватимуть для - замовлення студентського квитка).
В окремих випадках треба :
- додати сертифікат НМТ (якщо не вказували його дані під час реєстрації);
- сертифікати ЗНО минулих років (за потреби);
- довідку про реєстрацію в селі (для вступників до закладів фахової передвищої освіти).
У Міносвіти наголошують, що цьогоріч сільський коефіцієнт не використовується під час подання заяв на освітні ступені "Молодший бакалавр", "Бакалавр" і "Магістр".
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Сьогодні, 19:20
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