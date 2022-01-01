Які документи не треба завантажувати у кабінет вступника-2022

Які документи не треба завантажувати у кабінет вступника-2022
В електронному кабінеті вступника не потрібно завантажувати додаток до документа про освіту.

Про це нововведення нагадали у Міністерстві освіти та науки.

Попередні роки рейтингові списки на вступ формувались завдяки середньому балу атестата. Проте цьогоріч від такої практики вирішили відмовитись.

У кабінеті вступника потрібно:

- вказати контактний номер телефону;
- завантажити фото 3х4 (не селфі, адже фото використовуватимуть для - замовлення студентського квитка).

В окремих випадках треба :

- додати сертифікат НМТ (якщо не вказували його дані під час реєстрації);
- сертифікати ЗНО минулих років (за потреби);
- довідку про реєстрацію в селі (для вступників до закладів фахової передвищої освіти).

У Міносвіти наголошують, що цьогоріч сільський коефіцієнт не використовується під час подання заяв на освітні ступені "Молодший бакалавр", "Бакалавр" і "Магістр".

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Теги: вступник, документи, МОН
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