Для волинського військового підрозділу передали автомобіль та екскаватор

Автомобіль та екскаватор сьогодні, 8 липня, передали для одного із волинських військових підрозділів завдяки Луцькому благодійному “Добра Справа”, що допоміг із технікою.Про це розповів голова ОВАВони допоможуть нашим бійцям виконувати військово-інженерні завдання та наближати перемогу."Користуючись нагодою спільно із головою обласної радитакож знайомилися з роботою фонду. Зокрема, оглянули їдальню, медпункт, складські, офісні приміщення та цехи, де працюють волонтери", - розповів Погуляйко.Команда волонтерів благодійного фонду «Добра справа» спільно з військовими в обласному центрі та Луцькій громаді відвідали сьогодні, у День родини, з подарунками та листами вдячності близько 100 родин загиблих Героїв, які з 2014 року віддали своє життя у боротьбі з агресором за незалежність України.