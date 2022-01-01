Для волинського військового підрозділу передали автомобіль та екскаватор

Для волинського військового підрозділу передали автомобіль та екскаватор
Автомобіль та екскаватор сьогодні, 8 липня, передали для одного із волинських військових підрозділів завдяки Луцькому благодійному “Добра Справа”, що допоміг із технікою.

Про це розповів голова ОВА Юрій Погуляйко.

Вони допоможуть нашим бійцям виконувати військово-інженерні завдання та наближати перемогу.

"Користуючись нагодою спільно із головою обласної ради Григорієм Недопадом також знайомилися з роботою фонду. Зокрема, оглянули їдальню, медпункт, складські, офісні приміщення та цехи, де працюють волонтери", - розповів Погуляйко.

Команда волонтерів благодійного фонду «Добра справа» спільно з військовими в обласному центрі та Луцькій громаді відвідали сьогодні, у День родини, з подарунками та листами вдячності близько 100 родин загиблих Героїв, які з 2014 року віддали своє життя у боротьбі з агресором за незалежність України.
Для волинського військового підрозділу передали автомобіль та екскаватор

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Теги: автомобіль, Волинь, бійці, екскаватор
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