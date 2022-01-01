Лікарку з Волині нагородили медаллю ООН

Тамара Басалик, удостоїлися медалей ООН.



Про це пише газета



Вручення нагороди відбулося днями у Будинку профспілок у Києві.



Їх представили до нагороди за клопотанням управління охорони здоров’я облдержадміністрації та громадської організації «Союз інвалідів Чорнобиля Волині» медаллю «Медпрацівникам чорнобильської катастрофи» «за титанічну роботу, значний особистий внесок в поліпшення надання медичної допомоги населенню області, яке постраждало внаслідок чорнобильської катастрофи, активну громадську позицію».



Вручав медалі координатор міжнародних Чорнобильських програм ООН, військовий ліквідатор аварії на ЧАЕС Олексій Рижков.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Чотири медики з Волині, серед яких – завідувачка поліклінічного відділення комунального підприємства «Любешівська багатопрофільна лікарня», удостоїлися медалей ООН.Про це пише газета "Нове життя". Вручення нагороди відбулося днями у Будинку профспілок у Києві.Їх представили до нагороди за клопотанням управління охорони здоров’я облдержадміністрації та громадської організації «Союз інвалідів Чорнобиля Волині» медаллю «Медпрацівникам чорнобильської катастрофи» «за титанічну роботу, значний особистий внесок в поліпшення надання медичної допомоги населенню області, яке постраждало внаслідок чорнобильської катастрофи, активну громадську позицію».Вручав медалі координатор міжнародних Чорнобильських програм ООН, військовий ліквідатор аварії на ЧАЕС

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