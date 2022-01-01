Лікарку з Волині нагородили медаллю ООН
Сьогодні, 17:55
Чотири медики з Волині, серед яких – завідувачка поліклінічного відділення комунального підприємства «Любешівська багатопрофільна лікарня» Тамара Басалик, удостоїлися медалей ООН.
Про це пише газета "Нове життя".
Вручення нагороди відбулося днями у Будинку профспілок у Києві.
Їх представили до нагороди за клопотанням управління охорони здоров’я облдержадміністрації та громадської організації «Союз інвалідів Чорнобиля Волині» медаллю «Медпрацівникам чорнобильської катастрофи» «за титанічну роботу, значний особистий внесок в поліпшення надання медичної допомоги населенню області, яке постраждало внаслідок чорнобильської катастрофи, активну громадську позицію».
Вручав медалі координатор міжнародних Чорнобильських програм ООН, військовий ліквідатор аварії на ЧАЕС Олексій Рижков.
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Про це пише газета "Нове життя".
Вручення нагороди відбулося днями у Будинку профспілок у Києві.
Їх представили до нагороди за клопотанням управління охорони здоров’я облдержадміністрації та громадської організації «Союз інвалідів Чорнобиля Волині» медаллю «Медпрацівникам чорнобильської катастрофи» «за титанічну роботу, значний особистий внесок в поліпшення надання медичної допомоги населенню області, яке постраждало внаслідок чорнобильської катастрофи, активну громадську позицію».
Вручав медалі координатор міжнародних Чорнобильських програм ООН, військовий ліквідатор аварії на ЧАЕС Олексій Рижков.
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