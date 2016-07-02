В Україні намолотили перший мільйон тонн зерна

В Україні намолотили перший мільйон тонн зерна
В Україні аграрії намолотили перший мільйон тонн зерна нового врожаю.

Про це повідомили у Мінагрополітики.

"Практично у всіх областях аграрії розпочали збирання ранніх зернових та зернобобових культур, яке проведено на площі 417,3 тис. га (3%) при врожайності 26,3 ц/га, намолочено 1,1 млн тонн зерна нового врожаю", - йдеться у повідомленні.

Озимого ячменю обмолочено 254,3 тис. га при врожайності 28,2 ц/га намолочено 717,8 тис. тонн.

Озимої пшениці обмолочено 147,9 тис. га, при врожайності 24,1 ц/га намолочено 355,8 тис. тонн.

Гороху обмолочено 15,1 тис. га, при врожайності 16,2 ц/га намолочено 24,6 тис. тонн.

Окрім того, як повідомляється, сільгосптоваровиробники 8 областей розпочали збирання озимого ріпаку, який обмолочено на площі 43,5 тис. га, (4%) намолочено 67,3 тис. тонн насіння при урожайності 15,5 ц/га.

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Теги: зерно, Україна
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