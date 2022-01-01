Погода на завтра, 9 липня, у Луцьку та Волинській області
Сьогодні, 20:00
У Луцьку 9 липня небо майже весь день буде хмарним, вдень можливе невелике прояснення. Без опадів.
Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря підніметься від 13°С до 23°С.
В області буде мінлива хмарність, вночі опадів, вдень невеликий дощ, місцями гроза.
Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 10-15⁰ тепла, вдень 20-25⁰ тепла.
Температура води в р. Стир – 25⁰, в оз. Світязь – 23⁰.
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Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря підніметься від 13°С до 23°С.
В області буде мінлива хмарність, вночі опадів, вдень невеликий дощ, місцями гроза.
Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 10-15⁰ тепла, вдень 20-25⁰ тепла.
Температура води в р. Стир – 25⁰, в оз. Світязь – 23⁰.
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