Погода на завтра, 9 липня, у Луцьку та Волинській області





Про це повідомляє Sinoptik.



Температура повітря підніметься від 13°С до 23°С.



В області буде мінлива хмарність, вночі опадів, вдень невеликий дощ, місцями гроза.



Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 10-15⁰ тепла, вдень 20-25⁰ тепла.



Температура води в р. Стир – 25⁰, в оз. Світязь – 23⁰.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку 9 липня небо майже весь день буде хмарним, вдень можливе невелике прояснення. Без опадів.Про це повідомляє Sinoptik.Температура повітря підніметься від 13°С до 23°С.В області буде мінлива хмарність, вночі опадів, вдень невеликий дощ, місцями гроза.Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 10-15⁰ тепла, вдень 20-25⁰ тепла.Температура води в р. Стир – 25⁰, в оз. Світязь – 23⁰.

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