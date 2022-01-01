Канада відправить в Україну 39 броньованих машин

Канада відправить в Україну 39 броньованих машин
Канада відправить в Україну кілька десятків бронемашин, виготовлених в Онтаріо. Мовиться про 39 одиниць броньованих машин бойової підтримки General Dynamics.

Про це 7 липня заявила міністерка національної оборони Канади Аніта Ананд під час брифінгу у Лондоні (провінція Онтаріо). Канадські бойові броньовані машини будуть використовуватися українськими силами на передовій, для протидії російській агресії, - пише Канал24.

Україна отримає 39 бронемашин General Dynamics від Канади
Зазначається, що ці 39 броньованих машин входять до пакета військової допомоги Канади Україні загальною сумою 500 мільйонів доларів, затвердженого у федеральному бюджеті країни й покликаного озброїти українських захисників та захисниць модернізованою військовою технікою.

Угода щодо передачі нашій державі цих транспортних засобів вперше була оголошена у Мадриді минулого місяця, коли прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо взяв участь у саміті НАТО спільно з іншими лідерами країн-членів Північноатлантичного альянсу.

До слова, ці 39 бронемашин мали використовуватися Збройними силами Канади, втім федеральний уряд прийняв рішення перенаправити їх Збройним Силам України, з метою посилити військову міць наших захисників та захисниць, які нині борються проти ворога у війні на виснаження.

Що відомо про бронемашини General Dynamics

Канадські бойові броньовані машини, що виготовляються компанією General Dynamics Land Systems у Лондоні, Онтаріо. Залежно від конфігурації, можуть використовуватись, як машини швидкої допомоги, командні пункти, ремонтно-евакуаційні транспортні засоби та машини для перевезення військ в особливо небезпечних умовах.

Канада усвідомлює рівень загрози з боку росії
Міністерка національної оборони Канади Аніта Ананд виступила на заводі-виробнику бронемашин. Вона подякувала співробітникам підприємства за їхню роботу, запевнивши, що вони відіграють вирішальну роль не лише в обороні Канади, а й у захисті демократії за кордоном.

Оскільки ми фіксуємо зростання загрози для всього світу, ваша робота (працівників заводу – ред. 24 канал) є абсолютно критичною. Завдяки вам ті, хто носить форму з канадським прапором, мають необхідну техніку для захисту наших цінностей й можуть виконувати критично важливі рятівні місії,
– заявила Ананд.

До слова, посадовиця додала, що Канада продовжить інвестувати в оборонну промисловість країни шляхом модернізації інфраструктури та обладнання, оскільки Канада реагує на нові загрози безпеці.

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Теги: війна, Україна, допомога, Канада
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