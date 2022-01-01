ВНУ цьогоріч випустить майже 1,5 тисячі бакалаврів





Про це повідомили на сторінці навчального закладу в інстаграмі.



"Цьогоріч 1490 випускників та випускниць бакалаврату здобули якісну освіту у стінах Волинського національного університету імені Лесі Українки", - йдеться у дописі.



Крім того, на сторінці університету зазначили, що до 160 додатків до диплому внесено інформацію про значні досягнення в освіті.



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений користувачем @vnu_university

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Повідомили, скільки випускників Волинського національного університету імені Лесі Українки цьогоріч отримають дипломи бакалаврів.Про це повідомили на сторінці навчального закладу в інстаграмі."Цьогоріч 1490 випускників та випускниць бакалаврату здобули якісну освіту у стінах Волинського національного університету імені Лесі Українки", - йдеться у дописі.Крім того, на сторінці університету зазначили, що до 160 додатків до диплому внесено інформацію про значні досягнення в освіті.

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