ВНУ цьогоріч випустить майже 1,5 тисячі бакалаврів

ВНУ цьогоріч випустить майже 1,5 тисячі бакалаврів
Повідомили, скільки випускників Волинського національного університету імені Лесі Українки цьогоріч отримають дипломи бакалаврів.

Про це повідомили на сторінці навчального закладу в інстаграмі.

"Цьогоріч 1490 випускників та випускниць бакалаврату здобули якісну освіту у стінах Волинського національного університету імені Лесі Українки", - йдеться у дописі.

Крім того, на сторінці університету зазначили, що до 160 додатків до диплому внесено інформацію про значні досягнення в освіті.


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Теги: ВНУ, навчання, освіта, випускний
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