Курс валют у Луцьку 9 липня

Курс валют у Луцьку 9 липня
9 липня готівковий курс долара за даними Мінфіну становить 35,50. Тоді як продають валюту в банках за 35,90 гривні за долар.

Євро купують за 35,70, а продають за 37,20.

Щодо польського злотого, то його продають за 7,00, а купують за 7,65.

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Теги: курс валют, Луцьк
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