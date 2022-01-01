За добу на Донбасі від рук росіян загинули 5 людей
Сьогодні, 10:14
У результаті російських обстрілів Донецької області за добу 8 липня 5 людей загинули та ще 21 отримала поранення.
Про це повідомиа голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram.
За 8 липня росіяни вбили 5 мирних жителів Донеччини: 4 у Сіверську та 1 у Семигір'ї. Ще 8 людей отримали поранення.
Деталі: Загалом з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну на Донеччині загинули щонайменше 588 мирних мешканці, ще щонайменше 1 525 отримали поранення.
Кириленко підкреслив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
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Про це повідомиа голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram.
За 8 липня росіяни вбили 5 мирних жителів Донеччини: 4 у Сіверську та 1 у Семигір'ї. Ще 8 людей отримали поранення.
Деталі: Загалом з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну на Донеччині загинули щонайменше 588 мирних мешканці, ще щонайменше 1 525 отримали поранення.
Кириленко підкреслив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
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