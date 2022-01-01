За добу на Донбасі від рук росіян загинули 5 людей





Про це повідомиа голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram.



За 8 липня росіяни вбили 5 мирних жителів Донеччини: 4 у Сіверську та 1 у Семигір'ї. Ще 8 людей отримали поранення.



Деталі: Загалом з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну на Донеччині загинули щонайменше 588 мирних мешканці, ще щонайменше 1 525 отримали поранення.



Кириленко підкреслив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У результаті російських обстрілів Донецької області за добу 8 липня 5 людей загинули та ще 21 отримала поранення.Про це повідомиа голова Донецької обласної військової адміністраціїЗа 8 липня росіяни вбили 5 мирних жителів Донеччини: 4 у Сіверську та 1 у Семигір'ї. Ще 8 людей отримали поранення.Деталі: Загалом з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну на Донеччині загинули щонайменше 588 мирних мешканці, ще щонайменше 1 525 отримали поранення.Кириленко підкреслив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію