ЗСУ знищили вже 37 200 російських військових





Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у



Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 09.07 орієнтовно склали:



- особового складу – близько 37 200 (+300) осіб ліквідовано,

- танків ‒ 1 638 (+1) од,

- бойових броньованих машин ‒ 3 815 (+4) од,

- артилерійських систем – 832 (+4) од,

- РСЗВ – 247 (+0) од,

- засобів ППО – 108 (+1) од,

- літаків – 217 (+0) од,

- гелікоптерів – 187 (+0) од,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 674 (+5) од,

- крилатих ракет – 155 (+0) од,

- кораблів/катерів – 15 (+0) од,

- автомобільної техніки та автоцистерн – 2 687 (+2) од,

- спеціальної техніки – 66 (+0) од.



Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія у війні з Україною вже втратила 37 200 військових, 3 815 бойових броньованих машин та 832 артилерійських систем.Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Facebook Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 09.07 орієнтовно склали:- особового складу – близько 37 200 (+300) осіб ліквідовано,- танків ‒ 1 638 (+1) од,- бойових броньованих машин ‒ 3 815 (+4) од,- артилерійських систем – 832 (+4) од,- РСЗВ – 247 (+0) од,- засобів ППО – 108 (+1) од,- літаків – 217 (+0) од,- гелікоптерів – 187 (+0) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 674 (+5) од,- крилатих ракет – 155 (+0) од,- кораблів/катерів – 15 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн – 2 687 (+2) од,- спеціальної техніки – 66 (+0) од.Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку.

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