У Луцьку розшукали зниклого 6-річного хлопчика

У Луцьку розшукали зниклого 6-річного хлопчика
Вчора, 8 липня, в мікрорайоні ЛПЗ, що у Луцьку, зник 6-річний хлопчик.

Про це пишуть на сторінці патрульних поліцейських Волині.

Поліцейські оперативно прибули за адресою та поспілкувалися з батьком дитини, який розповів, що його син гуляв біля будинку, а згодом зник.

Екіпажі поліції отримали орієнтування та розпочали пошуки дитини.

Охоронці порядку оглянули вулиці мікрорайону і на одній з них виявили хлопчика, який підпадав під опис.

Дитину доставили до батька та провели профілактичну бесіду щодо недопущення такої ситуації знову.

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Теги: розшук, дитина, Луцьк, патрульні
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