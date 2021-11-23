У Луцьку розшукали зниклого 6-річного хлопчика





Про це пишуть на



Поліцейські оперативно прибули за адресою та поспілкувалися з батьком дитини, який розповів, що його син гуляв біля будинку, а згодом зник.



Екіпажі поліції отримали орієнтування та розпочали пошуки дитини.



Охоронці порядку оглянули вулиці мікрорайону і на одній з них виявили хлопчика, який підпадав під опис.



Дитину доставили до батька та провели профілактичну бесіду щодо недопущення такої ситуації знову.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вчора, 8 липня, в мікрорайоні ЛПЗ, що у Луцьку, зник 6-річний хлопчик.Про це пишуть на сторінці патрульних поліцейських Волині.Поліцейські оперативно прибули за адресою та поспілкувалися з батьком дитини, який розповів, що його син гуляв біля будинку, а згодом зник.Екіпажі поліції отримали орієнтування та розпочали пошуки дитини.Охоронці порядку оглянули вулиці мікрорайону і на одній з них виявили хлопчика, який підпадав під опис.Дитину доставили до батька та провели профілактичну бесіду щодо недопущення такої ситуації знову.

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