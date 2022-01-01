У Білорусі посилили авіатренування і навчання з висадки десанту

У Білорусі посилили авіатренування і навчання з висадки десанту
У Білорусі спостерігається збільшення числа авіатренувань відразу на п'яти військових аеродромах (у Барановичах, Мачулищах, Ліді, Лунинці і Бобруйську).

Як повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн", останнім часом фіксуються випадки тренувань і поза спеціально відведених місць, пише УНІАН.

"У Барановичах пілоти винищувачів тренують: злети з бойовим оснащенням, різкий старт і швидкий набір висоти. Починаючи з 16 червня на аеродромі періодично відбувається тренувальна висадка десанту з вертольота Мі-8 ВПС Білорусі. Зазвичай такі тренування проходять пару разів на рік, але за три тижні вже перевищена їхня річна норма", - йдеться в повідомленні.

Також відомо, що в Барановичі прибули близько 20 пілотів з РФ. Експерти відзначають певний зв'язок між приїздами російських військових і збільшенням числа авіатренувань. І додають, що російські військові знову почали приїжджати до Білорусі на звичайних пасажирських поїздах.
У Білорусі посилили авіатренування і навчання з висадки десанту

У моніторинговій групі розповіли про ще одні нетипові навчання - часту висадку десанту, зокрема в Мачулищах. Також з 6 липня двічі пройшли тренування з десантування над аеродромом в Бобруйську.

"Вперше були проведені навчання з висадки десанту в Єльському районі, між Єльському і д. Движки. Висадка проходила в найвищій точці місцевості, в 3-4 підходи по 9 осіб. Також, як і в Барановичах, десантувалися з вертольота Мі-8 ВПС Білорусі, який після цього полетів у бік Мозиря", - пише "Беларускі Гаюн".

Відновлення тренувальних польотів фіксується також у Лунинці та Ліді.

"В останньому місті помічені вкрай низькі, прямо над дахами будинків, польоти літака Л-39, на якому зазвичай тренують новачків", - сказано в повідомленні.

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Теги: Білорусь, навчання, десант
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