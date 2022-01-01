На Волині за добу сталося 3 аварії з постраждалими: 11-річний мотоцикліст – в реанімації

На Волині за добу сталося 3 аварії з постраждалими: 11-річний мотоцикліст – в реанімації
8 липня автопригоди сталися у містах Володимирі, Нововолинську, у Луцькому, Володимир-Волинському та Камінь-Каширському районах. Загалом травмувалося четверо осіб.

Про це інформують у пресслужбі поліції Волині.

У Володимирі 32-річна місцева мешканка по вулиці Луцькій здійснила виїзд на праве узбіччя та допустила наїзд на двох пішоходів.

Внаслідок ДТП дві місцеві мешканки, 19-ти та 18-ти років, отримали тілесні ушкодження. Їх госпіталізували до лікарні.

У Володимир-Волинському районі 11-річний хлопець, керуючи мотоциклом, не впорався з керуванням та впав. Внаслідок аварії водій отримав травми, його госпіталізували до реанімації.

Ще одна автопригода за участі мотоцикла сталася у Камінь-Каширському районі. Водій, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, на лісовій дорозі між селами Бірки та Цир, не вибрав безпечної швидкості рух та впав. Внаслідок ДТП 40-річний пасажир отримав тілесні ушкодження. Йому надали медичну допомогу, не госпіталізовували.

За цими фактами триває досудове слідство, під час якого будуть з’ясовані усі обставини скоєних автопригод.

За фактами порушення правил безпеки дорожнього руху відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 286 та ст.286-1 Кримінального кодексу України.

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Теги: ДТП, Волинь, постраждалі, поліція
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