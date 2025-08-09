Без батька залишилося двоє діток: на війні з Росією загинув волинянин Петро Богдан

У боротьбі з російським агресором загинув житель Ковельської громадиПро це написав мер КовеляВоїн народився в Городильці, жив з сім’єю - дружиною і двома дітками в Ружині. У свято Петра й Павла, цього вівторка, 12 липня, йому мав би виповнитися 31 рік.«Люблячій сім’ї більше немає куди передавати нову форму та взуття - вони готували і ось-ось збиралися з нагоди народин відправити передачу. Схиляємося перед шляхом воїна - від армійської служби в Окремій Президентській бригаді, куди завжди відбирають найкращих.І до Волновахи в 2014 році», - написав Чайка.6 липня 2022 року під час виконання воїн загинув біля населеного пункту Берестове Бахмутського району Донецької області.У неділю, 10 липня, о 10:00 тіло загиблого героя з Ковеля перевезуть в село Ружин.Маршрут: від вулиці Олени Пчілки по Незалежності до повороту на Володимирську і так в Ружин до його хати.Після прощання біля домівки в Ружині буде переїзд в село Городилець.О 12:00 - чин похорону в Свято-Преображенському храмі села Городилець. По завершенні на подвір’ї храму відбудеться громадянська панахида.Героя Петра Богдана поховають на кладовищі села Городилець біля його дідуся.