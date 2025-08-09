Без батька залишилося двоє діток: на війні з Росією загинув волинянин Петро Богдан
Сьогодні, 13:55
У боротьбі з російським агресором загинув житель Ковельської громади Петро Володимирович Богдан.
Про це написав мер Ковеля Ігор Чайка у Фейсбук.
Воїн народився в Городильці, жив з сім’єю - дружиною і двома дітками в Ружині. У свято Петра й Павла, цього вівторка, 12 липня, йому мав би виповнитися 31 рік.
«Люблячій сім’ї більше немає куди передавати нову форму та взуття - вони готували і ось-ось збиралися з нагоди народин відправити передачу. Схиляємося перед шляхом воїна - від армійської служби в Окремій Президентській бригаді, куди завжди відбирають найкращих.
І до Волновахи в 2014 році», - написав Чайка.
6 липня 2022 року під час виконання воїн загинув біля населеного пункту Берестове Бахмутського району Донецької області.
У неділю, 10 липня, о 10:00 тіло загиблого героя з Ковеля перевезуть в село Ружин.
Маршрут: від вулиці Олени Пчілки по Незалежності до повороту на Володимирську і так в Ружин до його хати.
Після прощання біля домівки в Ружині буде переїзд в село Городилець.
О 12:00 - чин похорону в Свято-Преображенському храмі села Городилець. По завершенні на подвір’ї храму відбудеться громадянська панахида.
Героя Петра Богдана поховають на кладовищі села Городилець біля його дідуся.
Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким загиблого воїна!
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Про це написав мер Ковеля Ігор Чайка у Фейсбук.
Воїн народився в Городильці, жив з сім’єю - дружиною і двома дітками в Ружині. У свято Петра й Павла, цього вівторка, 12 липня, йому мав би виповнитися 31 рік.
«Люблячій сім’ї більше немає куди передавати нову форму та взуття - вони готували і ось-ось збиралися з нагоди народин відправити передачу. Схиляємося перед шляхом воїна - від армійської служби в Окремій Президентській бригаді, куди завжди відбирають найкращих.
І до Волновахи в 2014 році», - написав Чайка.
6 липня 2022 року під час виконання воїн загинув біля населеного пункту Берестове Бахмутського району Донецької області.
У неділю, 10 липня, о 10:00 тіло загиблого героя з Ковеля перевезуть в село Ружин.
Маршрут: від вулиці Олени Пчілки по Незалежності до повороту на Володимирську і так в Ружин до його хати.
Після прощання біля домівки в Ружині буде переїзд в село Городилець.
О 12:00 - чин похорону в Свято-Преображенському храмі села Городилець. По завершенні на подвір’ї храму відбудеться громадянська панахида.
Героя Петра Богдана поховають на кладовищі села Городилець біля його дідуся.
Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким загиблого воїна!
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