У Луцьку на Кравчука завершують ремонт теплотраси

У Луцьку на Кравчука завершують ремонт теплотраси
У Луцьку на вулиці Кравчука завершують монтаж нової теплотраси, яку розпочали ремонтувати наприкінці травня. 8 липня підрядники тестували тепломережу.

Про це розповів Суспільному керівник монтажної організації Олександр Петренко.

З його слів, у трубу протяжністю 300 метрів запустили воду та впродовж доби чекатимуть чи нічого звідти не витече.

"Система накачана випробувальним тиском 10 атмосфер. Висновок лабораторії маємо, що всі стики тримаються. Тепломережа готова для загортання", – каже Олександр Петренко.

Загорнуть котлован наступного тижня.

Заміна труби коштувала місту майже шість мільйонів гривень. Ця ділянка — одна із найбільш зношених у Луцьку, – розповідав керівник міського департаменту житлово-комунального господарства Микола Осіюк. З його слів, пориви тут траплялися принаймні раз на рік.


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Теги: Луцьк, теплотраса, Кравчука, ремонт
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