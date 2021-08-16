У Луцьку на Кравчука завершують ремонт теплотраси





Про це розповів Олександр Петренко.



З його слів, у трубу протяжністю 300 метрів запустили воду та впродовж доби чекатимуть чи нічого звідти не витече.



"Система накачана випробувальним тиском 10 атмосфер. Висновок лабораторії маємо, що всі стики тримаються. Тепломережа готова для загортання", – каже Олександр Петренко.



Загорнуть котлован наступного тижня.



Заміна труби коштувала місту майже шість мільйонів гривень. Ця ділянка — одна із найбільш зношених у Луцьку, – розповідав керівник міського департаменту житлово-комунального господарства Микола Осіюк. З його слів, пориви тут траплялися принаймні раз на рік.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку на вулиці Кравчука завершують монтаж нової теплотраси, яку розпочали ремонтувати наприкінці травня. 8 липня підрядники тестували тепломережу.Про це розповів Суспільному керівник монтажної організаціїЗ його слів, у трубу протяжністю 300 метрів запустили воду та впродовж доби чекатимуть чи нічого звідти не витече."Система накачана випробувальним тиском 10 атмосфер. Висновок лабораторії маємо, що всі стики тримаються. Тепломережа готова для загортання", – каже Олександр Петренко.Загорнуть котлован наступного тижня.Заміна труби коштувала місту майже шість мільйонів гривень. Ця ділянка — одна із найбільш зношених у Луцьку, – розповідав керівник міського департаменту житлово-комунального господарства Микола Осіюк. З його слів, пориви тут траплялися принаймні раз на рік.

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