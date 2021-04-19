У Луцьку пропонують пустити тролейбус №13





Таку Максим Журавльов.



Зокрема, автор пропонує такий маршрут тролейбуса №13 «Карбишева - Вересневе»: Карбишева-Конякіна-Перемоги-Винниченка-Хмельницького (Паркова у зворотньому напрямку)-Братковського-Галицького-Потебні-Даньшина-ЛНТУ-АС 2-Ранкова-Цукрова.



Аби петицію розглянула міська влада, вона має зібрати не менш ніж 300 голосів. До кінця збору підписів залишилося 11 днів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку запропонували відновити тролейбус №13 за новим маршрутом.Таку петицію зареєструвавЗокрема, автор пропонує такий маршрут тролейбуса №13 «Карбишева - Вересневе»: Карбишева-Конякіна-Перемоги-Винниченка-Хмельницького (Паркова у зворотньому напрямку)-Братковського-Галицького-Потебні-Даньшина-ЛНТУ-АС 2-Ранкова-Цукрова.Аби петицію розглянула міська влада, вона має зібрати не менш ніж 300 голосів. До кінця збору підписів залишилося 11 днів.

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