У Луцьку пропонують пустити тролейбус №13

У Луцьку пропонують пустити тролейбус №13
У Луцьку запропонували відновити тролейбус №13 за новим маршрутом.

Таку петицію зареєстрував Максим Журавльов.

Зокрема, автор пропонує такий маршрут тролейбуса №13 «Карбишева - Вересневе»: Карбишева-Конякіна-Перемоги-Винниченка-Хмельницького (Паркова у зворотньому напрямку)-Братковського-Галицького-Потебні-Даньшина-ЛНТУ-АС 2-Ранкова-Цукрова.

Аби петицію розглянула міська влада, вона має зібрати не менш ніж 300 голосів. До кінця збору підписів залишилося 11 днів.

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Теги: тролейбус, Луцьк, маршрути, петиція
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