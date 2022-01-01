Звільнена з полону Тайра охрестилася в храмі ПЦУ

Юлія Паєвська (Тайра), яку звільнили з російського полону, прийняла хрещення у храмі Православної церкви України.



Таїнство відбулося у храмі на честь Трьох святителів, що у дзвіниці Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря,



Хрещення проводив капелан ПЦУ протоієрей Сергій Дмитрієв.



"Радіємо, що попри страждання і випробування, які зараз доводиться переживати українцям, вони знаходять дорогу до Господа і відкривають Йому своє серце", – кажуть у церкві.







17 червня стало відомо, що її

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українська парамедикиня, яку звільнили з російського полону, прийняла хрещення у храмі Православної церкви України.Таїнство відбулося у храмі на честь Трьох святителів, що у дзвіниці Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря, повідомили у церкві.Хрещення проводив капелан ПЦУ протоієрей"Радіємо, що попри страждання і випробування, які зараз доводиться переживати українцям, вони знаходять дорогу до Господа і відкривають Йому своє серце", – кажуть у церкві. Російські окупанти взяли у полон Тайру в середині березня 2022 року в Маріуполі.17 червня стало відомо, що її звільнили з полону.

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