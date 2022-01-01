Звільнена з полону Тайра охрестилася в храмі ПЦУ
Сьогодні, 15:49
Українська парамедикиня Юлія Паєвська (Тайра), яку звільнили з російського полону, прийняла хрещення у храмі Православної церкви України.
Таїнство відбулося у храмі на честь Трьох святителів, що у дзвіниці Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря, повідомили у церкві.
Хрещення проводив капелан ПЦУ протоієрей Сергій Дмитрієв.
"Радіємо, що попри страждання і випробування, які зараз доводиться переживати українцям, вони знаходять дорогу до Господа і відкривають Йому своє серце", – кажуть у церкві.
Російські окупанти взяли у полон Тайру в середині березня 2022 року в Маріуполі.
17 червня стало відомо, що її звільнили з полону.
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Таїнство відбулося у храмі на честь Трьох святителів, що у дзвіниці Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря, повідомили у церкві.
Хрещення проводив капелан ПЦУ протоієрей Сергій Дмитрієв.
"Радіємо, що попри страждання і випробування, які зараз доводиться переживати українцям, вони знаходять дорогу до Господа і відкривають Йому своє серце", – кажуть у церкві.
Російські окупанти взяли у полон Тайру в середині березня 2022 року в Маріуполі.
17 червня стало відомо, що її звільнили з полону.
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