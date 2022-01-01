В Україні можуть запровадити четверту дозу вакцини від коронавірусу





Про це у коментарі Ігор Кузін.



«Зараз відбулось засідання Національної технічної групи експертів з питань імунізації і вони розглядали у тому числі питання введення бустерної дози для тих людей, які отримали вже базовий курс плюс бустер. Це по суті 4 доза вакцинації. Поки що Національна технічна група експертів рекомендує проводити таку 4 вакцинацію представникам критичної інфраструктури, медичним працівникам і тим, хто має медичні показання до вакцинації», – сказав Кузін.



Зокрема, за його словами, мова йде про тих людей, які мають важкі супутні захворювання. Такі, як бронхіальна астма, серцево-судинна недостатність або інші захворювання.



«У такому випадку буде рекомендуватися робити четверту дозу, тобто бустерну, і такі рекомендації вже були офіційно надіслані до МОЗу. Вони будуть найближчим часом розглядатися на штабі з вакцинокерованих інфекцій і відповідне рішення вже буде оприлюднено», – додав Кузін.



За його словами, після 4 вакцинації буде згенерований новий ковідний сертифікат. Максимальний термін його дії буде 9 місяців.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Національна технічна група експертів з питань імунізації рекомендувала МОЗ проводити 4 бустерну дозу вакцини проти коронавірусу окремим категоріям населення.Про це у коментарі Суспільному повідомив заступник міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар«Зараз відбулось засідання Національної технічної групи експертів з питань імунізації і вони розглядали у тому числі питання введення бустерної дози для тих людей, які отримали вже базовий курс плюс бустер. Це по суті 4 доза вакцинації. Поки що Національна технічна група експертів рекомендує проводити таку 4 вакцинацію представникам критичної інфраструктури, медичним працівникам і тим, хто має медичні показання до вакцинації», – сказав Кузін.Зокрема, за його словами, мова йде про тих людей, які мають важкі супутні захворювання. Такі, як бронхіальна астма, серцево-судинна недостатність або інші захворювання.«У такому випадку буде рекомендуватися робити четверту дозу, тобто бустерну, і такі рекомендації вже були офіційно надіслані до МОЗу. Вони будуть найближчим часом розглядатися на штабі з вакцинокерованих інфекцій і відповідне рішення вже буде оприлюднено», – додав Кузін.За його словами, після 4 вакцинації буде згенерований новий ковідний сертифікат. Максимальний термін його дії буде 9 місяців.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію