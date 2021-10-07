Лучани зняли фільм «Підвал» про шкільне укриття в Сєвєродонецьку. ВІДЕО





Про це розповів Сергій Шараєвський.



Луганчани, про яких лучани зняли фільм, провели більше двох місяців без світла, газу та води.



"Фільм, мабуть, просто про людей. Про те, якими вони є, зі своїми поглядами, зі своїми тарганами в голові. Про людей, які залишилися в умовах війни", – говорить режисер.



Зі слів Сергія Шараєвського, студія після введення воєнного стану заморозила усі проєкти. До війни реконструювали історичні події для своїх фільмів, тепер – їх фіксують. З волонтерами на сході країни їздить оператор Юрій Ребрик, який фільмує їх роботу та евакуацію людей.



Під час однієї з таких поїздок Юрій Ребрик відзняв кадри для фільму "Підвал". Оператор рідко буває в Луцьку. Суспільне поспілкувалося з ним через відеозв’язок.



Як розповідає Юрій, у підвалі в Сєвєродонецьку, який потрапив у його об'єктив, проживали орієнтовно 200 людей, які відмовлялися евакуюватися. Люди і вдень і вночі ховали у підвалі від обстрілів.



"До 20 дітей, я думаю було тоді. І ми благали! Матір із чотирма дітьми була. І вона навідріз: "я не поїду і все"! Люди ніколи, за все своє життя, не виїжджали за межі міста та області. Сковував страх, а що там далі", – говорить Юрій Ребрик.



Зі слів оператора, той шкільний підвал, наразі повністю знищений російськими військами. Тоді загинули троє людей, ще 85 – отримали поранення.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Луцька продакшн студія випустила короткометражний документальний фільм "Підвал". Це кілька хвилин з життя мешканців міста Сєвєродонецьк, які ховалися від авіаударів та бомб у шкільному підвалі.Про це розповів Суспільному режисерЛуганчани, про яких лучани зняли фільм, провели більше двох місяців без світла, газу та води."Фільм, мабуть, просто про людей. Про те, якими вони є, зі своїми поглядами, зі своїми тарганами в голові. Про людей, які залишилися в умовах війни", – говорить режисер.Зі слів Сергія Шараєвського, студія після введення воєнного стану заморозила усі проєкти. До війни реконструювали історичні події для своїх фільмів, тепер – їх фіксують. З волонтерами на сході країни їздить оператор, який фільмує їх роботу та евакуацію людей.Під час однієї з таких поїздок Юрій Ребрик відзняв кадри для фільму "Підвал". Оператор рідко буває в Луцьку. Суспільне поспілкувалося з ним через відеозв’язок.Як розповідає Юрій, у підвалі в Сєвєродонецьку, який потрапив у його об'єктив, проживали орієнтовно 200 людей, які відмовлялися евакуюватися. Люди і вдень і вночі ховали у підвалі від обстрілів."До 20 дітей, я думаю було тоді. І ми благали! Матір із чотирма дітьми була. І вона навідріз: "я не поїду і все"! Люди ніколи, за все своє життя, не виїжджали за межі міста та області. Сковував страх, а що там далі", – говорить Юрій Ребрик.Зі слів оператора, той шкільний підвал, наразі повністю знищений російськими військами. Тоді загинули троє людей, ще 85 – отримали поранення.

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