У Луцьку легковик збив велосипедиста

У Луцьку легковик збив велосипедиста
Сьогодні, 9 липня, на вулиці Ковельській сталася аварія.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.

Легковик ЗАЗ зіткнувся із велосипедистом. ДТП сталася в першій половині дня.

На місці працював екіпаж патрульної поліції області.

Деталі - згодом.
У Луцьку легковик збив велосипедиста

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Теги: ДТП, Луцьк
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