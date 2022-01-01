У Луцьку легковик збив велосипедиста





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.



Легковик ЗАЗ зіткнувся із велосипедистом. ДТП сталася в першій половині дня.



На місці працював екіпаж патрульної поліції області.



Деталі - згодом.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 9 липня, на вулиці Ковельській сталася аварія.Про цеповідомили очевидці.Легковик ЗАЗ зіткнувся із велосипедистом. ДТП сталася в першій половині дня.На місці працював екіпаж патрульної поліції області.Деталі - згодом.

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