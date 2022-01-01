У Луцьку легковик збив велосипедиста
Сьогодні, 20:12
Сьогодні, 9 липня, на вулиці Ковельській сталася аварія.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
Легковик ЗАЗ зіткнувся із велосипедистом. ДТП сталася в першій половині дня.
На місці працював екіпаж патрульної поліції області.
Деталі - згодом.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
Легковик ЗАЗ зіткнувся із велосипедистом. ДТП сталася в першій половині дня.
На місці працював екіпаж патрульної поліції області.
Деталі - згодом.
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