Погода на завтра, 9 липня, у Луцьку та Волинській області

Ввечері 10 липня погода у Луцьку проясниться, але до цього моменту небо буде вкрите хмарами.Про це повідомляє Sinoptik.До полудня опадів не очікується. У другій половині дня можливий дощ, який до вечора повинен закінчитися.Температура повітря підніметься від 13°С до 21°С.Народний прогноз погоди: 10 липня відзначається день пам'яті преподобного Самсона Странноприімця. У народі відома така назва цього дня - Самсон Сіногній, тому що часто 10 липня бувають дощі, що, в свою чергу, псує заготівлю сіна. Якщо дощ у цей день все таки є, то буде він йти до Бабиного літа. А якщо погода хороша, сонячна, то протримається вона ще сім неділь.