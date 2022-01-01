Погода на завтра, 9 липня, у Луцьку та Волинській області

Погода на завтра, 9 липня, у Луцьку та Волинській області
Ввечері 10 липня погода у Луцьку проясниться, але до цього моменту небо буде вкрите хмарами.

Про це повідомляє Sinoptik.

До полудня опадів не очікується. У другій половині дня можливий дощ, який до вечора повинен закінчитися.

Температура повітря підніметься від 13°С до 21°С.

Народний прогноз погоди: 10 липня відзначається день пам'яті преподобного Самсона Странноприімця. У народі відома така назва цього дня - Самсон Сіногній, тому що часто 10 липня бувають дощі, що, в свою чергу, псує заготівлю сіна. Якщо дощ у цей день все таки є, то буде він йти до Бабиного літа. А якщо погода хороша, сонячна, то протримається вона ще сім неділь.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: погода, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дорога в пекло. Перукарка, родом з Донбасу, возить автомобілі на фронт. ФОТО
Мами ковельських оборонців «Азовсталі» волонтерять, чекаючи синів з полону
«Усі, кого я врятував, – мої похресники»: історія бізнесмена з Київщини, який евакуйовує людей
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Окупанти намагаються наблизитися до Харкова: яка ситуація на усіх напрямках
Сьогодні, 20:30
У Луцьку легковик збив велосипедиста
Сьогодні, 20:12
Погода на завтра, 9 липня, у Луцьку та Волинській області
Сьогодні, 20:00
Лучани зняли фільм «Підвал» про шкільне укриття в Сєвєродонецьку. ВІДЕО
Сьогодні, 19:10
У Луцьку вночі допомогли бабусі, яка втратила свідомість
Сьогодні, 18:00
Схожі новини
Погода на завтра, 9 липня, у Луцьку та Волинській області Погода на завтра, 9 липня, у Луцьку та Волинській області
08 липень, 20:00
Погода на завтра, 8 липня, у Луцьку та Волинській області Погода на завтра, 8 липня, у Луцьку та Волинській області
07 липень, 20:00
Погода на завтра, 7 липня, у Луцьку та Волинській області Погода на завтра, 7 липня, у Луцьку та Волинській області
06 липень, 20:00
Погода на завтра, 6 липня, у Луцьку та Волинській області Погода на завтра, 6 липня, у Луцьку та Волинській області
05 липень, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Окупанти намагаються наблизитися до Харкова: яка ситуація на усіх напрямках
Сьогодні, 20:30
 0
У Луцьку легковик збив велосипедиста
Сьогодні, 20:12
 0
Погода на завтра, 9 липня, у Луцьку та Волинській області
Сьогодні, 20:00
 0
Лучани зняли фільм «Підвал» про шкільне укриття в Сєвєродонецьку. ВІДЕО
Сьогодні, 19:10
 0
У Луцьку вночі допомогли бабусі, яка втратила свідомість
Сьогодні, 18:00
 0
Медіа
відео
1/8