У Луцьку вночі допомогли бабусі, яка втратила свідомість
Сьогодні, 18:00
У Луцьку чоловік повідомив про людину, яка на вулиці втратила свідомість.
Про це інформують у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Сьогодні вночі, 9 липня, патрульним надійшов виклик від чоловіка, який повідомив, що біля під’їзду лежить жінка без свідомості.
Прибувши на місце події, патрульні виявили 78-річну, яка лежала на землі. Остання повідомила, що спіткнулася і піднятися вже не змогла.
Поліцейські допомогли жінці піднятися та доставили її додому.
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Про це інформують у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Сьогодні вночі, 9 липня, патрульним надійшов виклик від чоловіка, який повідомив, що біля під’їзду лежить жінка без свідомості.
Прибувши на місце події, патрульні виявили 78-річну, яка лежала на землі. Остання повідомила, що спіткнулася і піднятися вже не змогла.
Поліцейські допомогли жінці піднятися та доставили її додому.
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