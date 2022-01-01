У Луцьку вночі допомогли бабусі, яка втратила свідомість

У Луцьку чоловік повідомив про людину, яка на вулиці втратила свідомість.Про це інформують у пресслужбі патрульної поліції Волині.Сьогодні вночі, 9 липня, патрульним надійшов виклик від чоловіка, який повідомив, що біля під’їзду лежить жінка без свідомості.Прибувши на місце події, патрульні виявили 78-річну, яка лежала на землі. Остання повідомила, що спіткнулася і піднятися вже не змогла.Поліцейські допомогли жінці піднятися та доставили її додому.