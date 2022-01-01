У Луцьку вночі допомогли бабусі, яка втратила свідомість

У Луцьку вночі допомогли бабусі, яка втратила свідомість
У Луцьку чоловік повідомив про людину, яка на вулиці втратила свідомість.

Про це інформують у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Сьогодні вночі, 9 липня, патрульним надійшов виклик від чоловіка, який повідомив, що біля під’їзду лежить жінка без свідомості.

Прибувши на місце події, патрульні виявили 78-річну, яка лежала на землі. Остання повідомила, що спіткнулася і піднятися вже не змогла.

Поліцейські допомогли жінці піднятися та доставили її додому.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: пенсіонерка, свідомість
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дорога в пекло. Перукарка, родом з Донбасу, возить автомобілі на фронт. ФОТО
Мами ковельських оборонців «Азовсталі» волонтерять, чекаючи синів з полону
«Усі, кого я врятував, – мої похресники»: історія бізнесмена з Київщини, який евакуйовує людей
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку вночі допомогли бабусі, яка втратила свідомість
Сьогодні, 18:00
В Україні можуть запровадити четверту дозу вакцини від коронавірусу
Сьогодні, 16:50
Звільнена з полону Тайра охрестилася в храмі ПЦУ
Сьогодні, 15:49
У Луцьку на Кравчука завершують ремонт теплотраси
Сьогодні, 15:20
У Луцьку пропонують пустити тролейбус №13
Сьогодні, 14:33
Схожі новини
Шахрайку, яка виманила у пенсіонерки 40 тисяч, запроторили за ґрати Шахрайку, яка виманила у пенсіонерки 40 тисяч, запроторили за ґрати
07 червень, 15:50
Злодій проник до будинку волинянки та вкрав гроші Злодій проник до будинку волинянки та вкрав гроші
17 квітень, 11:41
Пенсіонерка з Києва допомагає волонтерам у Луцьку. ФОТО. ВІДЕО Пенсіонерка з Києва допомагає волонтерам у Луцьку. ФОТО. ВІДЕО
27 березень, 19:27
Взяли під варту жителя Дніпра, який побив та пограбував пенсіонерку у Луцьку Взяли під варту жителя Дніпра, який побив та пограбував пенсіонерку у Луцьку
31 січень, 13:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку вночі допомогли бабусі, яка втратила свідомість
Сьогодні, 18:00
 0
В Україні можуть запровадити четверту дозу вакцини від коронавірусу
Сьогодні, 16:50
 0
Звільнена з полону Тайра охрестилася в храмі ПЦУ
Сьогодні, 15:49
 0
У Луцьку на Кравчука завершують ремонт теплотраси
Сьогодні, 15:20
 0
У Луцьку пропонують пустити тролейбус №13
Сьогодні, 14:33
 0
Медіа
відео
1/8