У Луцьку 8-річний хлопчик грає з перехожими в шахи на гроші, які передає ЗСУ
Сьогодні, 21:22
У Луцьку 8-річний переселенець з Бучі Савелій Жувак грає з перехожими в шахи на гроші, а зібрані кошти віддає на потребу Збройних сил України.
Історію родини Жуваків розповідає "Суспільне".
Савелій, який чотири роки займається шахами, переїхав у Луцьк перед війною разом з мамою Аллою та братом Яремою. На Волині народився його менший брат – Орест. Наразі сім’я живе у батьків Алли.
Батько родини з першого дня пішов у територіальну оборону на Київщині, де зараз продовжує нести службу.
Савелій ставить стіл на центральній вулиці міста і чекає опонентів, які захочуть зіграти з ним. Конкретної суми вартості гри немає, люди залишають, хто скільки може.
"Якщо люди хочуть просто залишити гроші, а не хочуть грати, то вони можуть це зробити", – говорить Савелій.
За годину юний шахіст зіграв три партії та зібрав 340 гривень. Зібрані гроші разом з братом відніс до центрального пункту допомоги Луцька.
Мати та дід також підтримують 8-річного волонтера.
Дід хлопця Олександр Купчинський каже, що раніше йому вдавалося обіграти внука, а зараз – ні.
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Історію родини Жуваків розповідає "Суспільне".
Савелій, який чотири роки займається шахами, переїхав у Луцьк перед війною разом з мамою Аллою та братом Яремою. На Волині народився його менший брат – Орест. Наразі сім’я живе у батьків Алли.
Батько родини з першого дня пішов у територіальну оборону на Київщині, де зараз продовжує нести службу.
Савелій ставить стіл на центральній вулиці міста і чекає опонентів, які захочуть зіграти з ним. Конкретної суми вартості гри немає, люди залишають, хто скільки може.
"Якщо люди хочуть просто залишити гроші, а не хочуть грати, то вони можуть це зробити", – говорить Савелій.
За годину юний шахіст зіграв три партії та зібрав 340 гривень. Зібрані гроші разом з братом відніс до центрального пункту допомоги Луцька.
Мати та дід також підтримують 8-річного волонтера.
Дід хлопця Олександр Купчинський каже, що раніше йому вдавалося обіграти внука, а зараз – ні.
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