У Луцьку 8-річний хлопчик грає з перехожими в шахи на гроші, які передає ЗСУ

У Луцьку 8-річний хлопчик грає з перехожими в шахи на гроші, які передає ЗСУ
У Луцьку 8-річний переселенець з Бучі Савелій Жувак грає з перехожими в шахи на гроші, а зібрані кошти віддає на потребу Збройних сил України.

Історію родини Жуваків розповідає "Суспільне".

Савелій, який чотири роки займається шахами, переїхав у Луцьк перед війною разом з мамою Аллою та братом Яремою. На Волині народився його менший брат – Орест. Наразі сім’я живе у батьків Алли.

Батько родини з першого дня пішов у територіальну оборону на Київщині, де зараз продовжує нести службу.

Савелій ставить стіл на центральній вулиці міста і чекає опонентів, які захочуть зіграти з ним. Конкретної суми вартості гри немає, люди залишають, хто скільки може.
У Луцьку 8-річний хлопчик грає з перехожими в шахи на гроші, які передає ЗСУ

"Якщо люди хочуть просто залишити гроші, а не хочуть грати, то вони можуть це зробити", – говорить Савелій.

За годину юний шахіст зіграв три партії та зібрав 340 гривень. Зібрані гроші разом з братом відніс до центрального пункту допомоги Луцька.

Мати та дід також підтримують 8-річного волонтера.

Дід хлопця Олександр Купчинський каже, що раніше йому вдавалося обіграти внука, а зараз – ні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, шахи, ЗСУ, допомога
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дорога в пекло. Перукарка, родом з Донбасу, возить автомобілі на фронт. ФОТО
Мами ковельських оборонців «Азовсталі» волонтерять, чекаючи синів з полону
«Усі, кого я врятував, – мої похресники»: історія бізнесмена з Київщини, який евакуйовує людей
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку 8-річний хлопчик грає з перехожими в шахи на гроші, які передає ЗСУ
Сьогодні, 21:22
Окупанти намагаються наблизитися до Харкова: яка ситуація на усіх напрямках
Сьогодні, 20:30
У Луцьку легковик збив велосипедиста
Сьогодні, 20:12
Погода на завтра, 9 липня, у Луцьку та Волинській області
Сьогодні, 20:00
Лучани зняли фільм «Підвал» про шкільне укриття в Сєвєродонецьку. ВІДЕО
Сьогодні, 19:10
Схожі новини
У центрі Луцька гурт «Оt Vinta» влаштує благодійний концерт У центрі Луцька гурт «Оt Vinta» влаштує благодійний концерт
10 червень, 13:59
Депутатка Луцькради створює корисні солодощі, а весь прибуток спрямовує на армію. ФОТО Депутатка Луцькради створює корисні солодощі, а весь прибуток спрямовує на армію. ФОТО
12 квітень, 14:27
Луцькі медики перерахували частину зарплати для ЗСУ Луцькі медики перерахували частину зарплати для ЗСУ
12 квітень, 02:28
Луцькі квітникарі продають квіти за символічною ціною, щоб допомогти ЗСУ Луцькі квітникарі продають квіти за символічною ціною, щоб допомогти ЗСУ
01 березень, 13:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку 8-річний хлопчик грає з перехожими в шахи на гроші, які передає ЗСУ
Сьогодні, 21:22
 0
Окупанти намагаються наблизитися до Харкова: яка ситуація на усіх напрямках
Сьогодні, 20:30
 0
У Луцьку легковик збив велосипедиста
Сьогодні, 20:12
 0
Погода на завтра, 9 липня, у Луцьку та Волинській області
Сьогодні, 20:00
 0
Лучани зняли фільм «Підвал» про шкільне укриття в Сєвєродонецьку. ВІДЕО
Сьогодні, 19:10
 0
Медіа
відео
1/8