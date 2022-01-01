СБУ затримала коригувальників ракетних ударів по Бахмуту і Краматорську

Євгєнію Поддубному.



Про це



Як довірена особа вищого військово-політичного керівництва РФ, Поддубний незаконно потрапив на територію України у період тимчасової окупації Гостомеля та Бородянки і вів свої фейко-репортажі із локацій, де лютували рашисти.



Там за «методичками» кремлівських кураторів пропагандист займався підготовкою замовних сюжетів: підтримував збройну агресію проти України, поширював дезінформацію про ситуацію на фронті, виправдовував злочини загарбників.



Деструктивний контент розповсюджував в ефірах телеканалів «Россия-1», «Россия-24», а також через однойменний Телеграм-канал.



Наразі за матеріалами кіберпідрозділів та слідчих СБУ вирішується питання щодо оголошення росіянина у міжнародний розшук.



У Донецькій області контррозвідка Служби безпеки викрила двох російських агентів, які розвідували бойові позиції українських військ поблизу східного фронту.



Одного з них затримали поблизу Краматорська. Ним виявився місцевий житель, завербований представником ФСБ.



За даними слідства, агент збирав розвіддані щодо дислокації підрозділів ЗСУ і розташування інфраструктурних об’єктів в регіоні. Одержані координати передавав агресору через закриті канали зв’язку.



Цю інформацію окупанти використовували для масованих ракетних ударів по Краматорську.



Іншого зрадника затримано у Бахмуті. Він коригував ворожі обстріли міста. Для цього створив спеціалізовану платформу у Телеграм, де оприлюднював для агресора геолокації переміщення українських Сил оборони.



Загалом з початку повномасштабного вторгнення рф Служба безпеки розслідує більше 3 тис. кримінальних проваджень щодо посягання на територіальну цілісність України.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! СБУ затримала коригувальників ракетних ударів по Бахмуту і Краматорську та повідомила про підозру пропагандисту «России 24»Про це повідомляють у пресслужбі СБУ.Як довірена особа вищого військово-політичного керівництва РФ, Поддубний незаконно потрапив на територію України у період тимчасової окупації Гостомеля та Бородянки і вів свої фейко-репортажі із локацій, де лютували рашисти.Там за «методичками» кремлівських кураторів пропагандист займався підготовкою замовних сюжетів: підтримував збройну агресію проти України, поширював дезінформацію про ситуацію на фронті, виправдовував злочини загарбників.Деструктивний контент розповсюджував в ефірах телеканалів «Россия-1», «Россия-24», а також через однойменний Телеграм-канал.Наразі за матеріалами кіберпідрозділів та слідчих СБУ вирішується питання щодо оголошення росіянина у міжнародний розшук.контррозвідка Служби безпеки викрила двох російських агентів, які розвідували бойові позиції українських військ поблизу східного фронту.Одного з них затримали поблизу Краматорська. Ним виявився місцевий житель, завербований представником ФСБ.За даними слідства, агент збирав розвіддані щодо дислокації підрозділів ЗСУ і розташування інфраструктурних об’єктів в регіоні. Одержані координати передавав агресору через закриті канали зв’язку.Цю інформацію окупанти використовували для масованих ракетних ударів по Краматорську.Іншого зрадника затримано у Бахмуті. Він коригував ворожі обстріли міста. Для цього створив спеціалізовану платформу у Телеграм, де оприлюднював для агресора геолокації переміщення українських Сил оборони.Загалом з початку повномасштабного вторгнення рф Служба безпеки розслідує більше 3 тис. кримінальних проваджень щодо посягання на територіальну цілісність України.

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