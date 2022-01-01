ЗСУ вчергове розгромили російських військових у Чорнобаївці
Сьогодні, 10:36
Українські війська знову розгромили російських окупантів у Чорнобаївці. Після ранкового удару лунають вибухи - у ворога детонують боєприпаси.
Про це повідомив спікер Одеської ОВА Сергій Братчук в Telegram.
"Знову Чорнобаївка і знову голосно з тривалою детонацією. Сьогодні зранку вийшла нова серія легендарного серіалу. Потужний вибух пролунав у районі аеропорту, де зазвичай кучкуються біля своєї техніки рашисти", - написав Братчук.
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Про це повідомив спікер Одеської ОВА Сергій Братчук в Telegram.
"Знову Чорнобаївка і знову голосно з тривалою детонацією. Сьогодні зранку вийшла нова серія легендарного серіалу. Потужний вибух пролунав у районі аеропорту, де зазвичай кучкуються біля своєї техніки рашисти", - написав Братчук.
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