ЗСУ вчергове розгромили російських військових у Чорнобаївці

ЗСУ вчергове розгромили російських військових у Чорнобаївці
Українські війська знову розгромили російських окупантів у Чорнобаївці. Після ранкового удару лунають вибухи - у ворога детонують боєприпаси.

Про це повідомив спікер Одеської ОВА Сергій Братчук в Telegram.

"Знову Чорнобаївка і знову голосно з тривалою детонацією. Сьогодні зранку вийшла нова серія легендарного серіалу. Потужний вибух пролунав у районі аеропорту, де зазвичай кучкуються біля своєї техніки рашисти", - написав Братчук.

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Теги: Чорнобаївка, ЗСУ, російські військові
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