Верховна Рада може позбавити мандатів нардепів, які виїхали за кордон під час війни

Верховна Рада може позбавити мандатів нардепів, які виїхали за кордон під час війни
У Верховній Раді планують створити Тимчасову слідчу комісію (ТСК), яка перевірить факти і причини знаходження не на території України народних депутатів, які виїхали з країни після повномасштабного вторгнення Російської Федерації.

Про це повідомив голова парламенту Руслан Стефанчук у коментарі “Інтерфакс-Україна”.

"Думаю, що найближчим часом буде ініційовано створення тимчасової слідчої комісії, яка зможе визначити всі факти їх перебування не на території України, причини цього - і рекомендувати відповідні рішення до ухвалення у Верховній Раді України. Тому зараз ми на шляху до того, щоб депутати, які не виконують своїх функціональних обов'язків, не мали можливості працювати в стінах українського парламенту", - пояснив спікер.

Водночас він наголосив, що заробітна плата не виплачується парламентарям, які не беруть участі в пленарних засіданнях Ради або в засіданнях комітетів, членами яких є, оскільки "вони не виконують своїх функцій як народні депутати". Це ж, за його словами, стосується і їхніх помічників.

"Якщо є такі парламентарії, щодо яких відкрито кримінальні провадження, то ми вже відкликали їх з посад у комітетах. Це, зокрема, пан Медведчук і пан Ковальов", - додав Стефанчук.

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Теги: Верховна Рада, нардепи
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