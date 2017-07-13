Верховна Рада може позбавити мандатів нардепів, які виїхали за кордон під час війни

У Верховній Раді планують створити Тимчасову слідчу комісію (ТСК), яка перевірить факти і причини знаходження не на території України народних депутатів, які виїхали з країни після повномасштабного вторгнення Російської Федерації.Про це повідомив голова парламентуу коментарі"Думаю, що найближчим часом буде ініційовано створення тимчасової слідчої комісії, яка зможе визначити всі факти їх перебування не на території України, причини цього - і рекомендувати відповідні рішення до ухвалення у Верховній Раді України. Тому зараз ми на шляху до того, щоб депутати, які не виконують своїх функціональних обов'язків, не мали можливості працювати в стінах українського парламенту", - пояснив спікер.Водночас він наголосив, що заробітна плата не виплачується парламентарям, які не беруть участі в пленарних засіданнях Ради або в засіданнях комітетів, членами яких є, оскільки "вони не виконують своїх функцій як народні депутати". Це ж, за його словами, стосується і їхніх помічників."Якщо є такі парламентарії, щодо яких відкрито кримінальні провадження, то ми вже відкликали їх з посад у комітетах. Це, зокрема, пан Медведчук і пан Ковальов", - додав Стефанчук.