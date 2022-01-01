Семирічний спортсмен з Луцька віддав всі заощадження для ЗСУ. ВІДЕО

Семирічний спортсмен з Луцька віддав всі заощадження для ЗСУ. ВІДЕО
7-річний спортсмен Ілля Шмігель пожертував українським військовим тисячу гривень – усі свої заощадження.

Хлопчик збирав ці кошти на комп’ютерну гру впродовж року, повідомляє Суспільне.

Він відкладав з наколядованих і кишенькових коштів, аж поки не почалася повномасштабна війна. Тоді Ілля вирішив віддати заощадження українським воїнам.

Мама Іллі Оксана розповідає, що хлопчик питав, що може зробити для армії, щоб війна швидше скінчилась.

"Я відповіла, що багато: намалювати малюнок для воїнів, заробити гроші, потім їх задонатити комусь на допомогу. І він вирішив віддати свої заощадження. Я пишаюсь його вчинком", – каже Оксана Шмігель.

Іллі вдалося зібрати тисячу гривень.

Він приніс гроші до свого спортивного клубу, де також працює волонтерський центр.

"Такі ситуації, як з Іллею, дають нам зрозуміти, що ми правильно виховуємо дітей, що перемога буде за нами", – сказав журналістам головний тренер клубу Михайло Савчук.

Ілля додає: розуміє, що допоможе не лише його тисяча гривень, а спільний внесок українців у перемогу.


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Теги: Ілля Шмігель, спортсмен, допомога, ЗСУ
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