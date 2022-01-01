Семирічний спортсмен з Луцька віддав всі заощадження для ЗСУ. ВІДЕО
Сьогодні, 12:12
7-річний спортсмен Ілля Шмігель пожертував українським військовим тисячу гривень – усі свої заощадження.
Хлопчик збирав ці кошти на комп’ютерну гру впродовж року, повідомляє Суспільне.
Він відкладав з наколядованих і кишенькових коштів, аж поки не почалася повномасштабна війна. Тоді Ілля вирішив віддати заощадження українським воїнам.
Мама Іллі Оксана розповідає, що хлопчик питав, що може зробити для армії, щоб війна швидше скінчилась.
"Я відповіла, що багато: намалювати малюнок для воїнів, заробити гроші, потім їх задонатити комусь на допомогу. І він вирішив віддати свої заощадження. Я пишаюсь його вчинком", – каже Оксана Шмігель.
Іллі вдалося зібрати тисячу гривень.
Він приніс гроші до свого спортивного клубу, де також працює волонтерський центр.
"Такі ситуації, як з Іллею, дають нам зрозуміти, що ми правильно виховуємо дітей, що перемога буде за нами", – сказав журналістам головний тренер клубу Михайло Савчук.
Ілля додає: розуміє, що допоможе не лише його тисяча гривень, а спільний внесок українців у перемогу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Хлопчик збирав ці кошти на комп’ютерну гру впродовж року, повідомляє Суспільне.
Він відкладав з наколядованих і кишенькових коштів, аж поки не почалася повномасштабна війна. Тоді Ілля вирішив віддати заощадження українським воїнам.
Мама Іллі Оксана розповідає, що хлопчик питав, що може зробити для армії, щоб війна швидше скінчилась.
"Я відповіла, що багато: намалювати малюнок для воїнів, заробити гроші, потім їх задонатити комусь на допомогу. І він вирішив віддати свої заощадження. Я пишаюсь його вчинком", – каже Оксана Шмігель.
Іллі вдалося зібрати тисячу гривень.
Він приніс гроші до свого спортивного клубу, де також працює волонтерський центр.
"Такі ситуації, як з Іллею, дають нам зрозуміти, що ми правильно виховуємо дітей, що перемога буде за нами", – сказав журналістам головний тренер клубу Михайло Савчук.
Ілля додає: розуміє, що допоможе не лише його тисяча гривень, а спільний внесок українців у перемогу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Росіяни розбомбили батальйон «ДНС» на Донеччині. АУДІО
Сьогодні, 13:00
Повітряні сили ЗСУ збили вертоліт окупантів
Сьогодні, 12:40
Семирічний спортсмен з Луцька віддав всі заощадження для ЗСУ. ВІДЕО
Сьогодні, 12:12
ЗСУ ліквідували 37 300 російських військових
Сьогодні, 10:45
Медіа