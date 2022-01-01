Від завтра заборонено курити електронні цигарки в громадських місцях
Сьогодні, 18:25
Завтра, 11 липня, набувають чинності норми антитютюнового закону, ухвалені Радою в грудні 2021 року.
Саме цей закон прирівняв тютюнові вироби електричного нагрівання (ТВЕНи, відомі нам як IQOS і glo), до звичайних сигарет, заборонивши їх курити в громадських місцях.
Що і де заборонено курити з 11 липня
Перша норма закону починає діяти з 11 липня — з цього дня тютюнові вироби електричного нагрівання тютюну - відомі нам як IQOS і glo - заборонено вживати у визначених місцях на рівні із сигаретами, е-сигаретами й кальянами. Такими приміщеннями є:
— заклади ресторанного господарства;
— медзаклади,
— спортивні, фізкультурно-оздоровчі споруди,
— навчальні заклади й об’єкти культурного призначення;
— готелі й гуртожитки;
— приміщення підприємств, установ та організацій;
— офісні й державні будівлі;
— зупинки громадського транспорту, вокзали, станції та приміщення аеропортів;
— дитмайданчики;
— місця загального користування житлових будинків, ліфти, підземні переходи тощо.
Куріння у заборонених місцях передбачає штраф 51–170 грн. За повторне порушення упродовж року – 170–340 грн. Якщо кафе, ресторан, паб тощо розмістить у себе попільнички чи кальяни, там будуть курити люди, буде штраф.'
Ресторанному бізнесу – 3000 грн за перше порушення, 15 000 грн – за друге порушення упродовж року. Всім іншим – 1000 грн за перше, 10 000 грн – за друге порушення упродовж року.
Що це означає на практиці
Суб’єкт господарювання, тобто кафе, ресторан, торговий центр тощо, має:
— проінформувати персонал про нові правила;
— розмістити графічний знак і текст "Куріння, вживання, використання тютюнових виробів, електронних сигарет, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння, кальянів заборонено!;
— забрати попільнички та контейнери для тютюнових виробів для електричного нагрівання із закладу/приміщення;
— переобладнати спеціально відведені місця для куріння, наприклад, на квітник чи спортивну зону (окрім аеропортів);
— забрати напис, що дозволяє споживати ТВЕНи у приміщенні з вхідних дверей і стін закладу;
— інформувати відвідувачів про заборону куріння тютюнових виробів, електронних сигарет і пристроїв для нагрівання тютюну, а в разі порушення й відмови у припиненні – викликати поліцію.
Нова заборона також охоплює кальяни, куріння яких в приміщенні й раніше було поза законом.
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Саме цей закон прирівняв тютюнові вироби електричного нагрівання (ТВЕНи, відомі нам як IQOS і glo), до звичайних сигарет, заборонивши їх курити в громадських місцях.
Що і де заборонено курити з 11 липня
Перша норма закону починає діяти з 11 липня — з цього дня тютюнові вироби електричного нагрівання тютюну - відомі нам як IQOS і glo - заборонено вживати у визначених місцях на рівні із сигаретами, е-сигаретами й кальянами. Такими приміщеннями є:
— заклади ресторанного господарства;
— медзаклади,
— спортивні, фізкультурно-оздоровчі споруди,
— навчальні заклади й об’єкти культурного призначення;
— готелі й гуртожитки;
— приміщення підприємств, установ та організацій;
— офісні й державні будівлі;
— зупинки громадського транспорту, вокзали, станції та приміщення аеропортів;
— дитмайданчики;
— місця загального користування житлових будинків, ліфти, підземні переходи тощо.
Куріння у заборонених місцях передбачає штраф 51–170 грн. За повторне порушення упродовж року – 170–340 грн. Якщо кафе, ресторан, паб тощо розмістить у себе попільнички чи кальяни, там будуть курити люди, буде штраф.'
Ресторанному бізнесу – 3000 грн за перше порушення, 15 000 грн – за друге порушення упродовж року. Всім іншим – 1000 грн за перше, 10 000 грн – за друге порушення упродовж року.
Що це означає на практиці
Суб’єкт господарювання, тобто кафе, ресторан, торговий центр тощо, має:
— проінформувати персонал про нові правила;
— розмістити графічний знак і текст "Куріння, вживання, використання тютюнових виробів, електронних сигарет, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння, кальянів заборонено!;
— забрати попільнички та контейнери для тютюнових виробів для електричного нагрівання із закладу/приміщення;
— переобладнати спеціально відведені місця для куріння, наприклад, на квітник чи спортивну зону (окрім аеропортів);
— забрати напис, що дозволяє споживати ТВЕНи у приміщенні з вхідних дверей і стін закладу;
— інформувати відвідувачів про заборону куріння тютюнових виробів, електронних сигарет і пристроїв для нагрівання тютюну, а в разі порушення й відмови у припиненні – викликати поліцію.
Нова заборона також охоплює кальяни, куріння яких в приміщенні й раніше було поза законом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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