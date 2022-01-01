Від завтра заборонено курити електронні цигарки в громадських місцях

Від завтра заборонено курити електронні цигарки в громадських місцях
Завтра, 11 липня, набувають чинності норми антитютюнового закону, ухвалені Радою в грудні 2021 року.

Саме цей закон прирівняв тютюнові вироби електричного нагрівання (ТВЕНи, відомі нам як IQOS і glo), до звичайних сигарет, заборонивши їх курити в громадських місцях.

Що і де заборонено курити з 11 липня

Перша норма закону починає діяти з 11 липня — з цього дня тютюнові вироби електричного нагрівання тютюну - відомі нам як IQOS і glo - заборонено вживати у визначених місцях на рівні із сигаретами, е-сигаретами й кальянами. Такими приміщеннями є:

— заклади ресторанного господарства;

— медзаклади,

— спортивні, фізкультурно-оздоровчі споруди,

— навчальні заклади й об’єкти культурного призначення;

— готелі й гуртожитки;

— приміщення підприємств, установ та організацій;

— офісні й державні будівлі;

— зупинки громадського транспорту, вокзали, станції та приміщення аеропортів;

— дитмайданчики;

— місця загального користування житлових будинків, ліфти, підземні переходи тощо.

Куріння у заборонених місцях передбачає штраф 51–170 грн. За повторне порушення упродовж року – 170–340 грн. Якщо кафе, ресторан, паб тощо розмістить у себе попільнички чи кальяни, там будуть курити люди, буде штраф.'

Ресторанному бізнесу – 3000 грн за перше порушення, 15 000 грн – за друге порушення упродовж року. Всім іншим – 1000 грн за перше, 10 000 грн – за друге порушення упродовж року.

Що це означає на практиці

Суб’єкт господарювання, тобто кафе, ресторан, торговий центр тощо, має:

— проінформувати персонал про нові правила;

— розмістити графічний знак і текст "Куріння, вживання, використання тютюнових виробів, електронних сигарет, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння, кальянів заборонено!;

— забрати попільнички та контейнери для тютюнових виробів для електричного нагрівання із закладу/приміщення;

— переобладнати спеціально відведені місця для куріння, наприклад, на квітник чи спортивну зону (окрім аеропортів);

— забрати напис, що дозволяє споживати ТВЕНи у приміщенні з вхідних дверей і стін закладу;

— інформувати відвідувачів про заборону куріння тютюнових виробів, електронних сигарет і пристроїв для нагрівання тютюну, а в разі порушення й відмови у припиненні – викликати поліцію.

Нова заборона також охоплює кальяни, куріння яких в приміщенні й раніше було поза законом.

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Теги: IQOS, glo, громадські місця, заборона
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