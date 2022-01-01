Від завтра заборонено курити електронні цигарки в громадських місцях

Завтра, 11 липня, набувають чинності норми антитютюнового закону, ухвалені Радою в грудні 2021 року.Саме цей закон прирівняв тютюнові вироби електричного нагрівання (ТВЕНи, відомі нам як IQOS і glo), до звичайних сигарет, заборонивши їх курити в громадських місцях.Перша норма закону починає діяти з 11 липня — з цього дня тютюнові вироби електричного нагрівання тютюну - відомі нам як IQOS і glo - заборонено вживати у визначених місцях на рівні із сигаретами, е-сигаретами й кальянами. Такими приміщеннями є:— заклади ресторанного господарства;— медзаклади,— спортивні, фізкультурно-оздоровчі споруди,— навчальні заклади й об’єкти культурного призначення;— готелі й гуртожитки;— приміщення підприємств, установ та організацій;— офісні й державні будівлі;— зупинки громадського транспорту, вокзали, станції та приміщення аеропортів;— дитмайданчики;— місця загального користування житлових будинків, ліфти, підземні переходи тощо.Куріння у заборонених місцях передбачає штраф 51–170 грн. За повторне порушення упродовж року – 170–340 грн. Якщо кафе, ресторан, паб тощо розмістить у себе попільнички чи кальяни, там будуть курити люди, буде штраф.'Ресторанному бізнесу – 3000 грн за перше порушення, 15 000 грн – за друге порушення упродовж року. Всім іншим – 1000 грн за перше, 10 000 грн – за друге порушення упродовж року.Суб’єкт господарювання, тобто кафе, ресторан, торговий центр тощо, має:— проінформувати персонал про нові правила;— розмістити графічний знак і текст "Куріння, вживання, використання тютюнових виробів, електронних сигарет, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння, кальянів заборонено!;— забрати попільнички та контейнери для тютюнових виробів для електричного нагрівання із закладу/приміщення;— переобладнати спеціально відведені місця для куріння, наприклад, на квітник чи спортивну зону (окрім аеропортів);— забрати напис, що дозволяє споживати ТВЕНи у приміщенні з вхідних дверей і стін закладу;— інформувати відвідувачів про заборону куріння тютюнових виробів, електронних сигарет і пристроїв для нагрівання тютюну, а в разі порушення й відмови у припиненні – викликати поліцію.Нова заборона також охоплює кальяни, куріння яких в приміщенні й раніше було поза законом.