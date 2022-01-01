Якою буде погода на Волині завтра, 11 липня
Сьогодні, 20:00
У понеділок 11 липня на Волині буде Хмарно з проясненнями.
Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Синоптики прогнозують цього дня в області короткочасний дощ, можлива гроза.
Вітер буде північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.
Температура вночі становитиме 9-14⁰ тепла, вдень прогнозують 18-23⁰ тепла.
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Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Синоптики прогнозують цього дня в області короткочасний дощ, можлива гроза.
Вітер буде північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.
Температура вночі становитиме 9-14⁰ тепла, вдень прогнозують 18-23⁰ тепла.
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Якою буде погода на Волині завтра, 11 липня
Сьогодні, 20:00
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