Якою буде погода на Волині завтра, 11 липня





Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.



Синоптики прогнозують цього дня в області короткочасний дощ, можлива гроза.



Вітер буде північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.



Температура вночі становитиме 9-14⁰ тепла, вдень прогнозують 18-23⁰ тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У понеділок 11 липня на Волині буде Хмарно з проясненнями.Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.Синоптики прогнозують цього дня в області короткочасний дощ, можлива гроза.Вітер буде північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.Температура вночі становитиме 9-14⁰ тепла, вдень прогнозують 18-23⁰ тепла.

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