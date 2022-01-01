Якою буде погода на Волині завтра, 11 липня

Якою буде погода на Волині завтра, 11 липня
У понеділок 11 липня на Волині буде Хмарно з проясненнями.

Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.

Синоптики прогнозують цього дня в області короткочасний дощ, можлива гроза.

Вітер буде північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура вночі становитиме 9-14⁰ тепла, вдень прогнозують 18-23⁰ тепла.

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Теги: погода, синоптики, 11 липня
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