Що робити, якщо вчасно не отримали бустерну дозу вакцини від COVID-19

Що робити, якщо вчасно не отримали бустерну дозу вакцини від COVID-19
Наразі в Україні бустерну дозу рекомендовано вводити у період з 6 по 9 місяць після отримання базового курсу вакцинації проти COVID-19.

Проте, якщо ви не отримали бустер у рекомендований термін, — це слід зробити за першої ж можливості. Сертифікат про вакцинацію за таких умов також буде доступний, повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.

Водночас, зауважують, бустерне щеплення важливо зробити саме в рекомендований період, адже це дасть змогу поновити захист від симптоматичного захворювання на COVID-19, госпіталізації та смерті внаслідок цієї хвороби.

Це важливо зараз ще й з таких причин:

▪️Важко перенести COVID-19 та мати тривалі наслідки для здоров’я – не приємно, а в умовах війни це ще й означає створювати додаткове навантаження на лікарів, які зараз працюють на межі можливостей.

▪️В осінньо-зимовий період традиційно зростають темпи поширення вірусних захворювань, а тому варто себе захистити.

Разом з тим, задля уникнення проблем із визнанням сертифіката за кордоном радимо все ж таки дотримуватись рекомендованого періоду введення бустерної дози.

В Україні доступна вакцина Cominarty від Pfizer та CoronaVac. Актуальний перелік пунктів щеплень можна знайти за посиланням bit.ly/vaccinationpoints або за номером телефону 16-77.

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Теги: вакцинація, бустерна доза, коронавірус
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