Бійцю волинської бригади на річницю одруження передали посилку від дружини
Сьогодні, 22:20
Бійцю волинської 14 ОМБр на річницю одруження на передову доставили посилку від коханої.
Про це розповідають на сторінці військових.
«Кілька сотень кілометрів – не відстань для кохання.
З тим, аби зібрати посилку, в Карини, дружини нашого побратима Петра, жодних складнощів не було. Складним виявився шлях посилки «на нуль». Спочатку вона «мандрувала» містами Донбасу, де ще існує логістика доставки. А потім Карина додзвонилася в бригаду. Кілька телефонних розмов, і таки сталося: посилку ми (щось середнє між поштарями і Амурами) доставили Петру просто в руки на передньому краї», - йдеться у повідомленні.
Додають, що 5 липня Петро та Карина відзначали першу річницю одруження.
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Про це розповідають на сторінці військових.
«Кілька сотень кілометрів – не відстань для кохання.
З тим, аби зібрати посилку, в Карини, дружини нашого побратима Петра, жодних складнощів не було. Складним виявився шлях посилки «на нуль». Спочатку вона «мандрувала» містами Донбасу, де ще існує логістика доставки. А потім Карина додзвонилася в бригаду. Кілька телефонних розмов, і таки сталося: посилку ми (щось середнє між поштарями і Амурами) доставили Петру просто в руки на передньому краї», - йдеться у повідомленні.
Додають, що 5 липня Петро та Карина відзначали першу річницю одруження.
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