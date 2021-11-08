Бійцю волинської бригади на річницю одруження передали посилку від дружини





Про це



«Кілька сотень кілометрів – не відстань для кохання.

З тим, аби зібрати посилку, в Карини, дружини нашого побратима Петра, жодних складнощів не було. Складним виявився шлях посилки «на нуль». Спочатку вона «мандрувала» містами Донбасу, де ще існує логістика доставки. А потім Карина додзвонилася в бригаду. Кілька телефонних розмов, і таки сталося: посилку ми (щось середнє між поштарями і Амурами) доставили Петру просто в руки на передньому краї», - йдеться у повідомленні.



Додають, що 5 липня Петро та Карина відзначали першу річницю одруження.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Бійцю волинської 14 ОМБр на річницю одруження на передову доставили посилку від коханої.Про це розповідають на сторінці військових.«Кілька сотень кілометрів – не відстань для кохання.З тим, аби зібрати посилку, в, дружини нашого побратима, жодних складнощів не було. Складним виявився шлях посилки «на нуль». Спочатку вона «мандрувала» містами Донбасу, де ще існує логістика доставки. А потім Карина додзвонилася в бригаду. Кілька телефонних розмов, і таки сталося: посилку ми (щось середнє між поштарями і Амурами) доставили Петру просто в руки на передньому краї», - йдеться у повідомленні.Додають, що 5 липня Петро та Карина відзначали першу річницю одруження.

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