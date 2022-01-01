11 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні, 11 липня, у світі відзначають День народонаселення та День шоколаду, а віряни вшановують пам'ять мученика Кира.
Сьогодні відзначають день народження власниця компанії "Санрайз", голова Європейської партії на Волині Олена Голєва (на фото), журналісти Оксана Головій, Петро Герасименко та депутат Ковельської міськради Віра Федосюк.
Їх, а також іменинників цього дня – чоловіків з іменами Іван, Павло та Сергій, вітаємо зі святом.
Бажаємо усім міцного здоров’я, достатку і любові.
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Сьогодні відзначають день народження власниця компанії "Санрайз", голова Європейської партії на Волині Олена Голєва (на фото), журналісти Оксана Головій, Петро Герасименко та депутат Ковельської міськради Віра Федосюк.
Їх, а також іменинників цього дня – чоловіків з іменами Іван, Павло та Сергій, вітаємо зі святом.
Бажаємо усім міцного здоров’я, достатку і любові.
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