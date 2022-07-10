Зеленський наказав деокупувати південь України, – Резніков

Зеленський наказав деокупувати південь України, – Резніков
Президент Володимир Зеленський наказав військовим деокупувати прибережні райони на півдні, для цього Україна збирає мільйонні бойові сили.

Про це міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю британській газеті The Times, пише УП.

"Україна збирає мільйонні бойові сили, оснащені західною зброєю, щоби відвоювати свою південну територію в Росії", - пише видання.

За словами Резнікова, Зеленський наказав військовим України відвоювати окуповані прибережні райони, які мають життєво важливе значення для економіки країни.

"Ми розуміємо, що політично це дуже потрібно для нашої країни.

Президент доручив найвищому військовому керівництву розробити плани. Після цього Генштаб каже, що для досягнення цієї мети нам потрібно, а, б, в… Це моя робота. Я пишу листи колегам у країнах-партнерах", - сказав Резніков.

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Теги: Резніков, Зеленський
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