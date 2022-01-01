Польща надала українцям безкоштовний доступ до медичної допомоги на всіх рівнях

Польща надала українцям безкоштовний доступ до медичної допомоги на всіх рівнях
Знайти медичний заклад у Польщі можна за телефоном безоплатної цілодобової гарячої лінії: 800 190 590. Як українці, котрі виїхали у Польщу, рятуючись від війни, можуть отримати медичну допомогу в цій країні.

Про це розповідають фахівці МОЗ.

Польща надала українцям безоплатний доступ до медичної допомоги на всіх рівнях:

- базова медична допомога — візити до сімейних лікарів, виклик швидкої,
- спеціалізована амбулаторна допомога,
- діагностичні дослідження (за направленням лікаря),
- лікування в стаціонарі,
- психіатричне лікування,
- реабілітація (крім курортів),
- стоматологічні послуги.

Знайти медичний заклад можна за телефоном безоплатної цілодобової гарячої лінії: 800 190 590.

Для того, щоб отримати медичну допомогу, потрібно мати такі документи:

- закордонний паспорт громадянина України, в якому є позначка про перетин кордону не раніше 24 лютого 2022 року
- якщо ви перетнули кордон без закордонного паспорта — документ, що підтверджує дату перетину польського кордону польськими службами. підтримку ЗСУ та створять нові робочі місця для громадян, які залишилися без роботи під час війни.

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Теги: медики, Польща, допомога, українці
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