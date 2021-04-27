Які фільми, що виходять в український кінопрокат у липні









З 7 липня



"Скажені сусіди", режисер Олег Борщевський







Немов прислухавшись до кінокритиків, які нарікали, що фільми трилогії "Скажене весілля" погано підходять для кіноекрана через естетику комедійних телешоу з вітчизняного прайм-тайму, творці франшизи оголосили, що продовження вийде в телевізійному форматі.



Прем'єра серіалу "Божевільні сусіди" мала відбутися на каналі "1+1" на початку березня, проте після 24-го лютого винесене в назву словосполучення набуло аж ніяк не комедійної конотації.



Тепер автори, відклавши серіал до кращих часів, вирішили знову залучити шанувальників історій про шлюбні пригоди Середюків у кіно, перемонтувавши матеріал у півторагодинну кіноверсію.



Цього разу, здається, до чергового весілля все-таки не дійде, точніше, воно відбулося до початку оповіді - сусідка Середюков змінила знайомого глядачам чоловіка Тараса на нового супутника життя, який виявляється однокласником старшого Середюка, що мучив його всі шкільні роки.



Сусідська ворожнеча, що тліла у попередніх фільмах, розпалюється по-справжньому.



"Посіпаки: Становлення лиходія", режисери Кайл Балда, Бред Андерсон







Як можна зрозуміти з назви, чергова, п’ята повнометражна стрічка найкасовішої в історії кіно анімаційної франшизи "Посіпаки" розповідає про початок славних справ Грю, що мріє про лаври суперлиходія, незважаючи на своє м'якосердя.



Фільм показує Грю дванадцятирічним хлопчиком, який відчайдушно прагне добитися визнання однолітків. За допомогою посіпак Грю намагається стати членом злочинної організації "Злісна шістка", проте, ненароком привласнивши її амулет, змушений рятуватися втечею, щоб не стати жертвою злості її членів.



Як відзначають критики, у сюжеті відчутна втома сценаристів, яким все складніше вигадувати цікаві перипетії, проте чарівність міньйонів все ще здатна зробити низку гегів з їхньою участю по-справжньому кумедною.



З 14 липня



"Найгірша людина у світі", режисер Йоакім Трієр







Популярний норвезький режисер Йоахім Трієр поставив картину про жінку, яка на порозі тридцятиліття кидає медичний факультет заради фотографічних та літературних занять і вирішує розірвати стабільні стосунки з коханим.



В образі героїні, за виконання якої Ренате Рейнсве отримала приз Канського МКФ, виразно представлений тип молодих людей, які "і жити квапляться, і відчувати спішать" - оскільки не можуть ні відчувати, ні жити повноцінним життям у звичному оточенні.



Так і героїня шукає можливості для самореалізації і, звичайно, хоче отримати хорошу роботу та завести стабільні стосунки з коханою людиною, але водночас відчуває жах, сповнюється зневіри щоразу, коли отримує можливість щось зробити - і раз і назавжди (або на тривалий термін) прив'язати себе до чогось або до когось.



Тому вона рішуче змінює сферу діяльності та кидає хлопця, якого сама вважає за підхожого. Чи кореняться метання героїні в її легковажності та інфантильності, небажанні брати на себе відповідальність, важку душевну працю, яку передбачає рутина? Або ж справа у прагненні до тієї емоційної насиченості, яку деякі чуйні і сприйнятливі душі шукають там, де більшість із нас задовольнить сталість та надійність?



Фільм номінувався на "Оскар" у категоріях "Найкращий неангломовний фільм" та "Найкращий оригінальний сценарій".



"Загублене місто", режисери Аарон Ні та Адам Ні







Стрічка братів Ні, відомих за досить своєрідно осучасненою версією пригод Тома Сойєра і Гекльберрі Фінна "Банда грабіжників", постає відважною спробою створення старомодного комедійно-пригодницького кіно, здатного порадувати тих шанувальників десятої музи, які найгірше нарікають, що фільми, подібні до історій про Індіану Джонса та "Роману з каменем", зовсім перестали знімати.



Головна героїня оповіді - письменниця і археологиня (Сандра Баллок), яка, не зумівши домогтися академічного визнання своїх досліджень забутих цивілізацій, знайшла себе у створенні жіночих авантюрних романів. Однак її наукові дослідження знаходять несподіваного шанувальника, мільярдера-самодура (Деніел Редкліфф), який сповнюється впевненості, що вона зможе розкрити загадку місцезнаходження скарбниці правительки загиблого царства. З цією метою він викрадає приголомшену письменницю просто з презентації її нової книги.



На допомогу дослідниці до загубленого серед океану острова і прихованого у джунглях стародавнього міста поспішає фотомодель (Ченнінг Татум), що втілює героя її романів на обкладинках книг.



З 21 липня



"Тор: Любов і грім", режисер Тайка Вайтіті







Новозеландський режисер Тайка Вайтіті належить до постановників, що щасливо поєднують вміння створювати перлини незалежного кіно і великобюджетні кіноатракціони - серед його звершень і "Полювання на дикунів" та "Чим ми займаємося в тіні", що прикрасили кінематограф його батьківщини, і трагікомедія про розставання з дитинством та тоталітарними ілюзіями "Кролик Джоджо", яка завоювала найширше визнання, і чергова частина "Кінематографічного всесвіту Marvel" "Тор: Рагнарек".



Останній зі згаданих фільмів, знятий у 2017-му році, став найкасовішим з трилогії про пригоди скандинавського бога грому та отримав цілком доброзичливі відгуки критиків, що забезпечило Вайтіті місце у режисерському кріслі нового фільму про Тора.



Фільм розповідає про Тора (Кріс Хемсворт), який намагається знайти душевну рівновагу після сутінків супергероїв, що опустилися на всесвіт Marvel у стрічці "Месники: Фінал".



Він веде тихе життя, зустрічаючись зі старими друзями Валькірією, Коргом та Сіф. Однак поява такого собі Горра (Крістіана Бейла), міжпланетного мандрівника, одержимого лютою ненавистю до богів, змушує Тора знову взятися за бойовий молот.



З 28 липня



"DC Ліга Суперулюбленців", режисери Джаред Стерн та Сем Левін







Як відомо шанувальникам мальованих історій DC Comics, найвірнішим соратником Супермена виступає його пес Крипто, який допомагає викорінювати злочинність та рятувати світ від збожеволілих диктаторів. Анімаційний фільм режисерів-дебютантів Джареда Стерна та Сема Левіна розповідає про найдраматичніший епізод із життя Кріпто, коли цей найкращий друг суперлюдини виявив, що його господар зник.



Як з'ясовується, доблесний криптонець викрадений своїм заклятим ворогом, бізнесменом Лексом Лютором, який одного за іншим полонив й інших членів Ліги Справедливості.



Не витрачаючи часу на безплідні нарікання, Крипто збирає команду з невтішних, але сповнених звіриною люттю улюбленців, знайшовши головного помічника в Ейсі, пса Бетмена, і вирушає на виручку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У розпал липневої спеки і російського вторгнення фільми, що виходять у вітчизняний кінопрокат, нагадують, що скорботи і тривоги можуть таїтися і в буденній рутині, за сусіднім парканом, у набридлих стосунках і професійному вигоранні, і в історичному катаклізмі, що вторгається у наше існування та змінює його назавжди. УП розповідає про стрічки, які виходять у прокат в липні.З 7 липня"Скажені сусіди", режисер Олег БорщевськийНемов прислухавшись до кінокритиків, які нарікали, що фільми трилогії "Скажене весілля" погано підходять для кіноекрана через естетику комедійних телешоу з вітчизняного прайм-тайму, творці франшизи оголосили, що продовження вийде в телевізійному форматі.Прем'єра серіалу "Божевільні сусіди" мала відбутися на каналі "1+1" на початку березня, проте після 24-го лютого винесене в назву словосполучення набуло аж ніяк не комедійної конотації.Тепер автори, відклавши серіал до кращих часів, вирішили знову залучити шанувальників історій про шлюбні пригоди Середюків у кіно, перемонтувавши матеріал у півторагодинну кіноверсію.Цього разу, здається, до чергового весілля все-таки не дійде, точніше, воно відбулося до початку оповіді - сусідка Середюков змінила знайомого глядачам чоловіка Тараса на нового супутника життя, який виявляється однокласником старшого Середюка, що мучив його всі шкільні роки.Сусідська ворожнеча, що тліла у попередніх фільмах, розпалюється по-справжньому.Як можна зрозуміти з назви, чергова, п’ята повнометражна стрічка найкасовішої в історії кіно анімаційної франшизи "Посіпаки" розповідає про початок славних справ Грю, що мріє про лаври суперлиходія, незважаючи на своє м'якосердя.Фільм показує Грю дванадцятирічним хлопчиком, який відчайдушно прагне добитися визнання однолітків. За допомогою посіпак Грю намагається стати членом злочинної організації "Злісна шістка", проте, ненароком привласнивши її амулет, змушений рятуватися втечею, щоб не стати жертвою злості її членів.Як відзначають критики, у сюжеті відчутна втома сценаристів, яким все складніше вигадувати цікаві перипетії, проте чарівність міньйонів все ще здатна зробити низку гегів з їхньою участю по-справжньому кумедною.З 14 липняПопулярний норвезький режисер Йоахім Трієр поставив картину про жінку, яка на порозі тридцятиліття кидає медичний факультет заради фотографічних та літературних занять і вирішує розірвати стабільні стосунки з коханим.В образі героїні, за виконання якої Ренате Рейнсве отримала приз Канського МКФ, виразно представлений тип молодих людей, які "і жити квапляться, і відчувати спішать" - оскільки не можуть ні відчувати, ні жити повноцінним життям у звичному оточенні.Так і героїня шукає можливості для самореалізації і, звичайно, хоче отримати хорошу роботу та завести стабільні стосунки з коханою людиною, але водночас відчуває жах, сповнюється зневіри щоразу, коли отримує можливість щось зробити - і раз і назавжди (або на тривалий термін) прив'язати себе до чогось або до когось.Тому вона рішуче змінює сферу діяльності та кидає хлопця, якого сама вважає за підхожого. Чи кореняться метання героїні в її легковажності та інфантильності, небажанні брати на себе відповідальність, важку душевну працю, яку передбачає рутина? Або ж справа у прагненні до тієї емоційної насиченості, яку деякі чуйні і сприйнятливі душі шукають там, де більшість із нас задовольнить сталість та надійність?Фільм номінувався на "Оскар" у категоріях "Найкращий неангломовний фільм" та "Найкращий оригінальний сценарій".Стрічка братів Ні, відомих за досить своєрідно осучасненою версією пригод Тома Сойєра і Гекльберрі Фінна "Банда грабіжників", постає відважною спробою створення старомодного комедійно-пригодницького кіно, здатного порадувати тих шанувальників десятої музи, які найгірше нарікають, що фільми, подібні до історій про Індіану Джонса та "Роману з каменем", зовсім перестали знімати.Головна героїня оповіді - письменниця і археологиня (Сандра Баллок), яка, не зумівши домогтися академічного визнання своїх досліджень забутих цивілізацій, знайшла себе у створенні жіночих авантюрних романів. Однак її наукові дослідження знаходять несподіваного шанувальника, мільярдера-самодура (Деніел Редкліфф), який сповнюється впевненості, що вона зможе розкрити загадку місцезнаходження скарбниці правительки загиблого царства. З цією метою він викрадає приголомшену письменницю просто з презентації її нової книги.На допомогу дослідниці до загубленого серед океану острова і прихованого у джунглях стародавнього міста поспішає фотомодель (Ченнінг Татум), що втілює героя її романів на обкладинках книг.З 21 липняНовозеландський режисер Тайка Вайтіті належить до постановників, що щасливо поєднують вміння створювати перлини незалежного кіно і великобюджетні кіноатракціони - серед його звершень і "Полювання на дикунів" та "Чим ми займаємося в тіні", що прикрасили кінематограф його батьківщини, і трагікомедія про розставання з дитинством та тоталітарними ілюзіями "Кролик Джоджо", яка завоювала найширше визнання, і чергова частина "Кінематографічного всесвіту Marvel" "Тор: Рагнарек".Останній зі згаданих фільмів, знятий у 2017-му році, став найкасовішим з трилогії про пригоди скандинавського бога грому та отримав цілком доброзичливі відгуки критиків, що забезпечило Вайтіті місце у режисерському кріслі нового фільму про Тора.Фільм розповідає про Тора (Кріс Хемсворт), який намагається знайти душевну рівновагу після сутінків супергероїв, що опустилися на всесвіт Marvel у стрічці "Месники: Фінал".Він веде тихе життя, зустрічаючись зі старими друзями Валькірією, Коргом та Сіф. Однак поява такого собі Горра (Крістіана Бейла), міжпланетного мандрівника, одержимого лютою ненавистю до богів, змушує Тора знову взятися за бойовий молот.З 28 липняЯк відомо шанувальникам мальованих історій DC Comics, найвірнішим соратником Супермена виступає його пес Крипто, який допомагає викорінювати злочинність та рятувати світ від збожеволілих диктаторів. Анімаційний фільм режисерів-дебютантів Джареда Стерна та Сема Левіна розповідає про найдраматичніший епізод із життя Кріпто, коли цей найкращий друг суперлюдини виявив, що його господар зник.Як з'ясовується, доблесний криптонець викрадений своїм заклятим ворогом, бізнесменом Лексом Лютором, який одного за іншим полонив й інших членів Ліги Справедливості.Не витрачаючи часу на безплідні нарікання, Крипто збирає команду з невтішних, але сповнених звіриною люттю улюбленців, знайшовши головного помічника в Ейсі, пса Бетмена, і вирушає на виручку.

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