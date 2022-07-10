Росіяни хочуть стратити двох «азовців»

Росіяни хочуть стратити двох «азовців»
Росіяни повідомляють, що двом бійцям "Азову" загрожує страта.

Про це повідомляють російські пропагандисти та співрозмовник УП у розвідці

Згідно з повідомленнями бойовиків, стратити зібралися Миколу (позивний "Фрост", прізвище наразі невідоме) та Костянтина Нікітенко ("Фокс").

За даними джерела УП у розвідці, їх вивезли з колонії у невідомому напрямку.

Російські пропагандисти повідомляють різні версії – одні пишуть, що бійців засудили ще 9 липня, інші – що суд лише відбудеться у майбутньому.
Росіяни хочуть стратити двох «азовців»

Про причини також повідомляються різні версії – спочатку писали, що "азовці" нібито обстрілювали мирних жителів у Маріуполі, пізніше – що напали на конвой із пораненими окупантами. Водночас ​жодних доказів та подробиць не повідомляють.

Безпосередньо перед "судом" бойовики 8 липня скасували "мораторій на смертну кару".

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Теги: азовці, страта, Росія
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