Росіяни хочуть стратити двох «азовців»





Про це повідомляють російські пропагандисти та співрозмовник



Згідно з повідомленнями бойовиків, стратити зібралися Миколу (позивний "Фрост", прізвище наразі невідоме) та Костянтина Нікітенко ("Фокс").



За даними джерела УП у розвідці, їх вивезли з колонії у невідомому напрямку.



Російські пропагандисти повідомляють різні версії – одні пишуть, що бійців засудили ще 9 липня, інші – що суд лише відбудеться у майбутньому.



Про причини також повідомляються різні версії – спочатку писали, що "азовці" нібито обстрілювали мирних жителів у Маріуполі, пізніше – що напали на конвой із пораненими окупантами. Водночас ​жодних доказів та подробиць не повідомляють.



Безпосередньо перед "судом" бойовики 8 липня скасували "мораторій на смертну кару".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росіяни повідомляють, що двом бійцям "Азову" загрожує страта.Про це повідомляють російські пропагандисти та співрозмовник УП у розвідціЗгідно з повідомленнями бойовиків, стратити зібралися Миколу (позивний "Фрост", прізвище наразі невідоме) та Костянтина Нікітенко ("Фокс").За даними джерела УП у розвідці, їх вивезли з колонії у невідомому напрямку.Російські пропагандисти повідомляють різні версії – одні пишуть, що бійців засудили ще 9 липня, інші – що суд лише відбудеться у майбутньому.Про причини також повідомляються різні версії – спочатку писали, що "азовці" нібито обстрілювали мирних жителів у Маріуполі, пізніше – що напали на конвой із пораненими окупантами. Водночас ​жодних доказів та подробиць не повідомляють.Безпосередньо перед "судом" бойовики 8 липня скасували "мораторій на смертну кару".

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