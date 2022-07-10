Росіяни хочуть стратити двох «азовців»
Сьогодні, 01:00
Росіяни повідомляють, що двом бійцям "Азову" загрожує страта.
Про це повідомляють російські пропагандисти та співрозмовник УП у розвідці
Згідно з повідомленнями бойовиків, стратити зібралися Миколу (позивний "Фрост", прізвище наразі невідоме) та Костянтина Нікітенко ("Фокс").
За даними джерела УП у розвідці, їх вивезли з колонії у невідомому напрямку.
Російські пропагандисти повідомляють різні версії – одні пишуть, що бійців засудили ще 9 липня, інші – що суд лише відбудеться у майбутньому.
Про причини також повідомляються різні версії – спочатку писали, що "азовці" нібито обстрілювали мирних жителів у Маріуполі, пізніше – що напали на конвой із пораненими окупантами. Водночас жодних доказів та подробиць не повідомляють.
Безпосередньо перед "судом" бойовики 8 липня скасували "мораторій на смертну кару".
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Про це повідомляють російські пропагандисти та співрозмовник УП у розвідці
Згідно з повідомленнями бойовиків, стратити зібралися Миколу (позивний "Фрост", прізвище наразі невідоме) та Костянтина Нікітенко ("Фокс").
За даними джерела УП у розвідці, їх вивезли з колонії у невідомому напрямку.
Російські пропагандисти повідомляють різні версії – одні пишуть, що бійців засудили ще 9 липня, інші – що суд лише відбудеться у майбутньому.
Про причини також повідомляються різні версії – спочатку писали, що "азовці" нібито обстрілювали мирних жителів у Маріуполі, пізніше – що напали на конвой із пораненими окупантами. Водночас жодних доказів та подробиць не повідомляють.
Безпосередньо перед "судом" бойовики 8 липня скасували "мораторій на смертну кару".
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