Вчинки і досягнення, які вражають: добрі новини від ВолиньPost за 10 липня

Війна триває. Але більше про погане у цій новині не будемо. Будемо про те добре, що вона показує у людях і у їхніх вчинках, а також про добрі події, що із нею усе одно пов'язані.Сьогодні, 10 липня, ми розповідали вам про таке:16-річназ Луцька малює картини. Дівчина продає власні роботи, а гроші передає на допомогу ЗСУ.Дівчина займається малюванням два роки. Одна із найкращих її картин – "Квіти». Ця робота зайняла перше місце в міжнародному конкурсі.Щоденна добра статистика.Від початку повномасштабного вторгнення Росії до України ЗСУ ліквідували 37 300 окупантів. Також українські захисники знищили 1641 ворожий танк.Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 10.07 орієнтовно склали:— особового складу — близько 37300 осіб ліквідовано,— танків — 1641 од,— бойових броньованих машин — 3823 од,— артилерійських систем — 834 од,— РСЗВ — 247 од,— засоби ППО — 108 од,— літаків — 217 од,— гелікоптерів — 188 од,— БПЛА оперативно-тактичного рівня — 676,— крилаті ракети — 155,— кораблі /катери — 15 од,— автомобільної техніки та автоцистерн — 2694 од,— спеціальна техніка — 66.Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку.Ця новина поки з рубрики не добрі, а «було б добре». Але надія є.У Верховній Раді планують створити Тимчасову слідчу комісію (ТСК), яка перевірить факти і причини знаходження не на території України народних депутатів, які виїхали з країни після повномасштабного вторгнення Російської Федерації.Про це повідомив голова парламенту"Думаю, що найближчим часом буде ініційовано створення тимчасової слідчої комісії, яка зможе визначити всі факти їх перебування не на території України, причини цього - і рекомендувати відповідні рішення до ухвалення у Верховній Раді України. Тому зараз ми на шляху до того, щоб депутати, які не виконують своїх функціональних обов'язків, не мали можливості працювати в стінах українського парламенту", - пояснив спікер.7-річний спортсменпожертував українським військовим тисячу гривень – усі свої заощадження.Хлопчик збирав ці кошти на комп’ютерну гру впродовж року.Він відкладав з наколядованих і кишенькових коштів, аж поки не почалася повномасштабна війна. Тоді Ілля вирішив віддати заощадження українським воїнам.Мама Іллірозповідає, що хлопчик питав, що може зробити для армії, щоб війна швидше скінчилась."Я відповіла, що багато: намалювати малюнок для воїнів, заробити гроші, потім їх задонатити комусь на допомогу. І він вирішив віддати свої заощадження. Я пишаюсь його вчинком", – каже Оксана Шмігель. Іллі вдалося зібрати тисячу гривень.Учора, 9 липня, опівдні поблизу Горлівки підрозділ зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України збив вертоліт російських окупаційних військ. Відомо про це стало сьогодні.Про це повідомляє Командування Повітряних Сил Збройних Сил України у фейсбуці."Є підтвердження про знищення цілі. Тип ворожого гелікоптера встановлюється", - йдеться у повідомленні.У Польщі вдалося зібрати вже 9 млн злотих в рамках кампанії зі збору коштів на безпілотник Bayraktar для України.Про це повідомила українська активістка у Польщі"Неділя починається прекрасно! 9 мільйонів злотих зібрали поляки на Bayraktar для України", - написала вона у Facebook.Акцію у Польщі анонсували 28 червня, надихнувшись успішним збором у Литві та Україні.Необхідні 22,5 млн злотих планують зібрати за 30 днів.На кордоні з Білоруссю усе спокійно. І це добре.У смузі оборони 100 окремої бригади територіальної оборони Волині обстановка за минулий тиждень значних змін не зазнала, ознак формування наступальних угрупувань противника немає.Про це бригада тероборони повідомляє у своєму телеграм-каналі.Інформують, що особовий склад бригади територіальної оборони у взаємодії з іншими складовими сил оборони краю повністю контролює ситуацію у зоні своєї відповідальності вздовж кордону Республіки Білорусь.Це неймовірно! Ми таки найсильніша нація світу!Український стронгменудруге поспіль здобув титул чемпіона на міжнародних змаганнях Strongman Classic, що відбулися у Лондоні (Велика Британія). На них виборюють титул найсильнішої людини світу.Як повідомляє Twitter змагань, Новіков набрав 54 бали в загальному заліку, на 12 балів випередивши найближчого суперника - канадця(42 очки). Після перемоги Новіков закликав фанів жертвувати гроші захисникам України, які воюють з російськими окупантами.Третє місце з відставанням в усього пів бала від «срібла» посів американець(41,5).Авторка малюнка, який став ілюстрацією нової марки від Укрпошти "Українська мрія" Софійка Кравчук із міста Любомля, разом із однокласницями допомагає українським військовим. Дівчина продає пампухи в центрі міста, які готує її мама.Кілька сотень кілометрів – не відстань для кохання.Бійцю волинської 14 ОМБр на річницю одруження на передову доставили посилку від коханої.Чекаємо на головну добру новину нашої історії і дякуємо нашим ЗСУ, добровольцям, волонтерам і кожному та кожній, хто намагається наближати перемогу!