Авторка малюнка для марки «Українська мрія» з Волині продає пончики та збирає гроші на ЗСУ

Авторка малюнка для марки «Українська мрія» з Волині продає пончики та збирає гроші на ЗСУ
Авторка малюнка, який став ілюстрацією нової марки від Укрпошти "Українська мрія" Софійка Кравчук із міста Любомля, разом із однокласницями допомагає українським військовим. Дівчина продає пампухи в центрі міста, які готує її мама.

Як розповіла Суспільному Тетяна Кравчук, випічку готує щоранку на власній кухні, у вихідні робить перепочинок. "Раніше я вставала о четвертій годині, а потім, коли трошки руку набила, о п'ятій годині встаю і до 6:00 замішую тісто", – каже жінка.
Авторка малюнка для марки «Українська мрія» з Волині продає пончики та збирає гроші на ЗСУ

В асортименті – кекси та до 10 видів пампухів із різними начинками: картопля з сосискою, халвою, вишнею, малиною, чорницею, маком, сиром. Зі слів волинянки, робота потребує багато процесів, до яких доньку не залучає.

"Софійка вже вкінці допомагає, бо тут біля олії гарячої страшно дітей пускати. У нас дуже дружній клас, відразу склалися батьки на продукти. Наші містяни стали продукти привозити. То муку, то гроші перераховувати на картку і так 6 числа був місяць як ми працюємо", – говорить Тетяна Кравчук.

Доки жінка досмажує останні пампухи, на її подвір’ї збирається десяток волонтерів. Мама одного з хлопчиків Оксана Левчук приносить свою частину, готову для денного продажу. Разом господині 8 липня наготували 220 пампухів.

"Щоби краще купували, щоб дітям було приємніше, людям було приємніше. Вони більше продадуть – їм цікавіше. І коли дешевше – люди більше купують. Ми вважаємо, що так правильно, бо тяжкі часи для всіх", – зазначила волонтерка.
Авторка малюнка для марки «Українська мрія» з Волині продає пончики та збирає гроші на ЗСУ

Дівчата та хлопці розбирають контейнери з готовими пампухами, після чого розкладають їх на столі біля одного з магазинів в центрі Любомля. У кожного свої обов’язки, – розповіла Софійка Кравчук.
Авторка малюнка для марки «Українська мрія» з Волині продає пончики та збирає гроші на ЗСУ

"Якщо я вдома, то допомагаю мамі пудрою посипати, перекладати пончики в коробки, серветки в коробку класти. Ми зробили добре, що допомагаємо армії нашій. Це всі мої однокласниці, тільки деякі можуть своїх подруг взяти, родичів із собою. Тому кожного разу поповняється наша команда", – говорить дівчина про командну роботу.
Авторка малюнка для марки «Українська мрія» з Волині продає пончики та збирає гроші на ЗСУ

За місяць, відколи діти збирають гроші на допомогу українським захисникам, їм вдалося заробити 65 тисяч гривень. Любомльський волонтер Андрій Дем’янчук розповів, що завдяки школярам придбали генератор для 39-го окремого зенітного ракетного полку та бінокль-далекомір.

"Хлопці вже подякували. Позавчора лише за один день вони зібрали на дуже файний бінокль із дальноміром і вже передали. Але їхня основна задача і мрія – зібрати на автомобіль", – каже волонтер.
Авторка малюнка для марки «Українська мрія» з Волині продає пончики та збирає гроші на ЗСУ

Військові 39-го зенітно-ракетного полку 14-ї бригади передали для школярів український прапор зі словами подяки. Де він висітиме – поки не визначились.

За день юні любомльські волонтери заробляють від трьох до 3,5 тисяч гривень. Усе зібрані кошти передають на потреби Збройних сил України. Доки не назбирають на позашляховик – зупинятися у благодійній справі не планують, – додала волинянка Софійка Кравчук.


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