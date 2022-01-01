У «Дії» можна буде оформити дозвіл на виїзд дітей за кордон





Про це



«Відповідний законопроєкт №6146 ухвалила Верховна рада України. Це означає, що один із батьків зможе надавати дозвіл на виїзд дитини до 16 років за кордон онлайн», – йдеться в повідомленні.



Раніше для оформлення виїзду дитини з одним із батьків необхідно було отримати нотаріально засвідчену письмову згоду.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У неділю, 10 липня, стало відомо, що дозвіл на виїзд дітей за кордон відтепер можна буде оформити у застосунку «Дія».Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.«Відповідний законопроєкт №6146 ухвалила Верховна рада України. Це означає, що один із батьків зможе надавати дозвіл на виїзд дитини до 16 років за кордон онлайн», – йдеться в повідомленні.Раніше для оформлення виїзду дитини з одним із батьків необхідно було отримати нотаріально засвідчену письмову згоду.

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