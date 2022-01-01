В ООН зафіксували понад 100 сексуальних злочинів росіян в Україні
Сьогодні, 08:20
В Україні представниками ООН було вже зафіксовано понад сотню випадків сексуальних злочинів від початку вторгнення Росії. Проте як вважають фахівці, ці дані не є кінцевими.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спецпредставника генсека ООН з питань сексуального насильства в умовах конфлікту Прамили Паттен.
За даними спецпредставника, було вже зафіксовано 124 випадки сексуального насильства під час війни.
Вона впевнена, що наявні дані це лише верхівка айсберга і реальні масштаби сексуального насильства в умовах війни Росії проти України ще невідомі.
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Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спецпредставника генсека ООН з питань сексуального насильства в умовах конфлікту Прамили Паттен.
За даними спецпредставника, було вже зафіксовано 124 випадки сексуального насильства під час війни.
Вона впевнена, що наявні дані це лише верхівка айсберга і реальні масштаби сексуального насильства в умовах війни Росії проти України ще невідомі.
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