В ООН зафіксували понад 100 сексуальних злочинів росіян в Україні





Про це повідомляє



За даними спецпредставника, було вже зафіксовано 124 випадки сексуального насильства під час війни.



Вона впевнена, що наявні дані це лише верхівка айсберга і реальні масштаби сексуального насильства в умовах війни Росії проти України ще невідомі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні представниками ООН було вже зафіксовано понад сотню випадків сексуальних злочинів від початку вторгнення Росії. Проте як вважають фахівці, ці дані не є кінцевими.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спецпредставника генсека ООН з питань сексуального насильства в умовах конфлікту Прамили Паттен.За даними спецпредставника, було вже зафіксовано 124 випадки сексуального насильства під час війни.Вона впевнена, що наявні дані це лише верхівка айсберга і реальні масштаби сексуального насильства в умовах війни Росії проти України ще невідомі.

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