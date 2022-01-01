Курс валют у Луцьку 11 липня
Сьогодні, 09:14
11 липня готівковий курс долара становить 29, 25, продають його за 36,75.
Про це повідомляє Мінфін.
Євро купують за 37,00, а продають - за 37,35.
Щодо польського злотого, то його продають за 7,60, а купують - за 7,85.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Мінфін.
Євро купують за 37,00, а продають - за 37,35.
Щодо польського злотого, то його продають за 7,60, а купують - за 7,85.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Курс валют у Луцьку 11 липня
Сьогодні, 09:14
Яка ситуація на Волинському та інших напрямках 11 липня
Сьогодні, 09:03
Медіа