Курс валют у Луцьку 11 липня





Про це повідомляє



Євро купують за 37,00, а продають - за 37,35.



Щодо польського злотого, то його продають за 7,60, а купують - за 7,85.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 11 липня готівковий курс долара становить 29, 25, продають його за 36,75.Про це повідомляє Мінфін Євро купують за 37,00, а продають - за 37,35.Щодо польського злотого, то його продають за 7,60, а купують - за 7,85.

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