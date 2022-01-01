Українські військові звільнили від окупантів село Іванівка на Херсонщині
Сьогодні, 09:28
Військові ЗСУ звільнили від окупантів село Іванівка на Херсонщині.
Про це повідомили у пресслужбі 60-тої окремої піхотної бригади.
Завдяки злагодженій роботі військовослужбовцям 60 опбр вдалося взяти під контроль черговий населений пункт. Від російських окупантів у Іванівці залишилися лише страшні спогади та «мертва» військова техніка.
"Українські воїни налагоджують комунікацію з місцевим населенням та надають допомогу тим, хто її потребує. Наші козаки сповнені рішучості, а їхні шаблі готові до бою", - наголошують у бригаді.
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Про це повідомили у пресслужбі 60-тої окремої піхотної бригади.
Завдяки злагодженій роботі військовослужбовцям 60 опбр вдалося взяти під контроль черговий населений пункт. Від російських окупантів у Іванівці залишилися лише страшні спогади та «мертва» військова техніка.
"Українські воїни налагоджують комунікацію з місцевим населенням та надають допомогу тим, хто її потребує. Наші козаки сповнені рішучості, а їхні шаблі готові до бою", - наголошують у бригаді.
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