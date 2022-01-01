Росія втратила у війні вже 37 400 солдатів
Сьогодні, 10:00
ЗСУ ліквідували з початку повномасштабного вторгнення в Україну близько 37400 російських військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 11.07 орієнтовно склали:
особового складу – близько 37400 (+100) осіб ліквідовано;
танків – 1645 (+4);
бойових броньованих машин – 3828 (+5);
артилерійських систем – 838 (+4);
РСЗВ – 247 (+0);
засоби ППО – 109 (+1);
літаків – 217 (+0);
гелікоптерів – 188 (+0);
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 676 (+0);
крилаті ракети – 155 (+0);
кораблі/катери – 15 (+0);
автомобільної техніки та автоцистерн – 2696 (+2);
спеціальна техніка – 66 (+0).
Найбільших втрат за добу противник зазнав на Авдіївському напрямку.
Дані уточнюються.
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Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 11.07 орієнтовно склали:
особового складу – близько 37400 (+100) осіб ліквідовано;
танків – 1645 (+4);
бойових броньованих машин – 3828 (+5);
артилерійських систем – 838 (+4);
РСЗВ – 247 (+0);
засоби ППО – 109 (+1);
літаків – 217 (+0);
гелікоптерів – 188 (+0);
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 676 (+0);
крилаті ракети – 155 (+0);
кораблі/катери – 15 (+0);
автомобільної техніки та автоцистерн – 2696 (+2);
спеціальна техніка – 66 (+0).
Найбільших втрат за добу противник зазнав на Авдіївському напрямку.
Дані уточнюються.
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