Росія втратила у війні вже 37 400 солдатів





Про це



Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 11.07 орієнтовно склали:



особового складу – близько 37400 (+100) осіб ліквідовано;

танків – 1645 (+4);

бойових броньованих машин – 3828 (+5);

артилерійських систем – 838 (+4);

РСЗВ – 247 (+0);

засоби ППО – 109 (+1);

літаків – 217 (+0);

гелікоптерів – 188 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 676 (+0);

крилаті ракети – 155 (+0);

кораблі/катери – 15 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 2696 (+2);

спеціальна техніка – 66 (+0).



Найбільших втрат за добу противник зазнав на Авдіївському напрямку.



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! ЗСУ ліквідували з початку повномасштабного вторгнення в Україну близько 37400 російських військових.Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 11.07 орієнтовно склали:особового складу – близько 37400 (+100) осіб ліквідовано;танків – 1645 (+4);бойових броньованих машин – 3828 (+5);артилерійських систем – 838 (+4);РСЗВ – 247 (+0);засоби ППО – 109 (+1);літаків – 217 (+0);гелікоптерів – 188 (+0);БПЛА оперативно-тактичного рівня – 676 (+0);крилаті ракети – 155 (+0);кораблі/катери – 15 (+0);автомобільної техніки та автоцистерн – 2696 (+2);спеціальна техніка – 66 (+0).Найбільших втрат за добу противник зазнав на Авдіївському напрямку.Дані уточнюються.

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