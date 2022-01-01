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Ракетний удар по багатоповерхівці на Донеччині: кількість жертв трагедії збільшилася до 20. ОНОВЛЕНО

Ракетний удар по багатоповерхівці на Донеччині: кількість жертв трагедії збільшилася до 20. ОНОВЛЕНО
Кількість загиблих від ракетного удару по житловому будинку в Часовому Яру Донецької області зросла до 20.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Донецькій області.

"З-під завалів зруйнованого внаслідок обстрілу 5-ти поверхового житлового будинку в м. Часів Яр рятувальники Донеччини врятували двох чоловік.

Станом на 10:00 11 липня особовим складом Головного управління виявлено та вилучено з-під завалів 18 загиблих осіб, врятовано з-під завалів 8 осіб. Роботи тривають", - йдеться в повідомленні.

Як повідомили у ДСНС, на 11:10 відомо про виявлене тіло ще однієї загиблої особи. Всього з початку робіт на місці події виявлено тіла 20 загиблих осіб, врятовано з під завалів 8 осіб.

Нагадаємо, що росіяни ввечері 9 липня з "Ураганів" обстріляли місто Часів Яр Бахмутського району: ракети поцілили у 5-поверхівку.
Ракетний удар по багатоповерхівці на Донеччині: кількість жертв трагедії збільшилася до 20. ОНОВЛЕНО

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Теги: Росія, Україна, війна
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