«Альфа-Банк» змінює назву

«Альфа-Банк» змінює назву
"Альфа-Банк Україна" змінює назву на "Сенс Банк", про що вже повідомив Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку.

Про це повідомляє FinClub.

"Повне найменування українською мовою: акціонерне товариство "Сенс Банк", — йдеться в листі кредитної установи.

Англійською мовою банк тепер буде іменуватися "Joint Stock Company Sense Bank".

Нагадаємо, що після накладання санкцій на російських акціонерів "Альфа-Банку" НБУ відсторонив їх від управління та призначив незалежним довіреним представником болгарського економіста Сімеона Дянкова.

"Банк не хоче мати нічого спільного з країною-агресором навіть на рівні асоціацій і бренду, який працює в Росії", – заявив тоді Дянков.

Зазначимо, що мобільний додаток банку вже кілька років називається Sense SuperApp.

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Теги: Альфа-Банк, Сенс Банк
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