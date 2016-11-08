«Альфа-Банк» змінює назву





Про це повідомляє



"Повне найменування українською мовою: акціонерне товариство "Сенс Банк", — йдеться в листі кредитної установи.



Англійською мовою банк тепер буде іменуватися "Joint Stock Company Sense Bank".



Нагадаємо, що після накладання санкцій на російських акціонерів "Альфа-Банку" НБУ відсторонив їх від управління та призначив незалежним довіреним представником болгарського економіста Сімеона Дянкова.



"Банк не хоче мати нічого спільного з країною-агресором навіть на рівні асоціацій і бренду, який працює в Росії", – заявив тоді Дянков.



Зазначимо, що мобільний додаток банку вже кілька років називається Sense SuperApp.

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