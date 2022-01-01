Мародерство та беззаконня – такий «русскій мір» влаштовують загарбники на тимчасово окупованій Херсонщині, – СБУ
Сьогодні, 10:20
Мародерство, анархія та беззаконня – такий «русскій мір» влаштовують загарбники на тимчасово окупованій Херсонщині.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
При цьому військовослужбовці РФ і співробітники фсб конкурують між собою навіть за крадений автомобіль. Тому що він призначений для нового «голови поліції» в одному з населених пунктів регіону.
Про це йдеться в телефонній розмові окупантів, яку вдалося перехопити СБУ.
«Нашли машину угнанную! А че в итоге? Фейсы (ФСБ-шники) забрали! Оху*вшие такие же, бл*дь! «Это мы спиз*или её!» И ты ниче не сделаешь им… Она для человека, которого завтра начальником полиции ставить будут… А какого х*я ты на спиз*енной тачке ездишь?.. Начальник полиции, бл*дь?» – жаліється один із рашистів.
Його командир радить змиритися з ситуацією: «Ну, сейчас такая анархия и будет, на*уй!».
"І поки у військах РФ панує анархія, у наших захисників мета незмінна – повернути всі тимчасово окуповані території", - наголошують в СБУ.
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Про це повідомляє пресслужба СБУ.
При цьому військовослужбовці РФ і співробітники фсб конкурують між собою навіть за крадений автомобіль. Тому що він призначений для нового «голови поліції» в одному з населених пунктів регіону.
Про це йдеться в телефонній розмові окупантів, яку вдалося перехопити СБУ.
«Нашли машину угнанную! А че в итоге? Фейсы (ФСБ-шники) забрали! Оху*вшие такие же, бл*дь! «Это мы спиз*или её!» И ты ниче не сделаешь им… Она для человека, которого завтра начальником полиции ставить будут… А какого х*я ты на спиз*енной тачке ездишь?.. Начальник полиции, бл*дь?» – жаліється один із рашистів.
Його командир радить змиритися з ситуацією: «Ну, сейчас такая анархия и будет, на*уй!».
"І поки у військах РФ панує анархія, у наших захисників мета незмінна – повернути всі тимчасово окуповані території", - наголошують в СБУ.
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